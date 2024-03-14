Названо продукти, які не можна їсти після 60: що треба обов’язково включити в раціон

Терапевти усього світу попереджають, що з роками сповільнюється обмін речовин, тому травна система значно гірше справляється з перетравленням і засвоєнням їжі. Особливо важкої і не дуже корисної – напівфабрикатів, жирної та гострої їжі, фастфуду тощо. Це погано позначається на здоров’ї та зовнішньому вигляді. Починаються проблеми із зайвою ваго, передчасного старіння і загострення вікових захворювань. Розповідаємо, які продукти варто виключити людям літнього віку зі свого раціону, а які обов’язково треба вживати.

Які продукти треба виключити зі свого раціону людям після 60 років

Солодощі. Все, що має багато цукру вкрай шкідливе для здоров’я в такому віці. Після 60 років не можна з’їдати більше 20 грамів цукру на день, інакше це може призвести до серцево-судинних захворювань, діабету та ожиріння.

Все, що має багато цукру вкрай шкідливе для здоров’я в такому віці. Після 60 років не можна з’їдати більше 20 грамів цукру на день, інакше це може призвести до серцево-судинних захворювань, діабету та ожиріння. Соняшникова олія містить багато жирів, які можуть провокувати розвиток багатьох вікових захворювань. Краще цей продукт замінити на оливкову олію холодного віджимання.

містить багато жирів, які можуть провокувати розвиток багатьох вікових захворювань. Краще цей продукт замінити на оливкову олію холодного віджимання. Червоне м'ясо. Це свинина й баранина, які вкрай важкі для перетравлення. Таке м’ясо можна замінити на яловичину, курку, кролятину та індичку.

Це свинина й баранина, які вкрай важкі для перетравлення. Таке м’ясо можна замінити на яловичину, курку, кролятину та індичку. Білий хліб. Цей продукт після глибокої обробки втрачає всі корисні властивості, а от шкоди здоров’ю може нанести значної. Тому його краще замінити на чорний чи висівковий хліб, які містять у своєму складі корисні речовини.

Цей продукт після глибокої обробки втрачає всі корисні властивості, а от шкоди здоров’ю може нанести значної. Тому його краще замінити на чорний чи висівковий хліб, які містять у своєму складі корисні речовини. Картопля та рис. Ці крохмалисті продукти мають високий глікемічний індекс, тому можуть спровокувати розвиток захворювання на діабет.

Які продукти треба включити у свій раціон людям після 60

Продукти з високим вмістом омега-3. Поліненасичені жирні кислоти допомагають зупинити запалення, що є причиною раку, артриту та серцевих захворювань. Також вони активують роботу головного мозку, попереджаючи деменцію та хворобу Альцгеймера. Омега-3 містяться в тунці, скумбрії, лососі, соєвих бобах, волоських горіхах.

Поліненасичені жирні кислоти допомагають зупинити запалення, що є причиною раку, артриту та серцевих захворювань. Також вони активують роботу головного мозку, попереджаючи деменцію та хворобу Альцгеймера. Омега-3 містяться в тунці, скумбрії, лососі, соєвих бобах, волоських горіхах. Харчування, багате на кальцій. Мінерал допомагає будувати кісткову тканину і знижує артеріальний тиск. Якщо організму не вистачає кальцію, він бере його з кісток. Тоді кісткова тканина стає крихкою і розвивається остеопороз. Кальцій міститься в кисломолочних продуктах, зелених овочах і салатах.

Мінерал допомагає будувати кісткову тканину і знижує артеріальний тиск. Якщо організму не вистачає кальцію, він бере його з кісток. Тоді кісткова тканина стає крихкою і розвивається остеопороз. Кальцій міститься в кисломолочних продуктах, зелених овочах і салатах. Продукти багаті клітковиною. У зрілому віці через сповільнення роботи кишківника люди страждають на запори. А продукти, які багаті на рослинні волокна, сприяють правильній роботі кишечника. Також ці продукти зменшують ризик серцевих захворювань. Це горіхи, висівковий хліб, коричневий рис, овочі та фрукти.

У зрілому віці через сповільнення роботи кишківника люди страждають на запори. А продукти, які багаті на рослинні волокна, сприяють правильній роботі кишечника. Також ці продукти зменшують ризик серцевих захворювань. Це горіхи, висівковий хліб, коричневий рис, овочі та фрукти. Продукти, багаті на вітамін С. Вітамін С має антиоксидантні властивості, тому запобігає хворобам серця, шкіри та мозку. Він бере участь у виробленні колагену, захищає організм від передчасного старіння, попереджає рак. Також вітамін С відновлює кістки й зуби, допомагає у швидкому загоєнні ран. Він міститься у цитрусових, капусті, ківі, перці та інших овочах і фруктах.

Вітамін С має антиоксидантні властивості, тому запобігає хворобам серця, шкіри та мозку. Він бере участь у виробленні колагену, захищає організм від передчасного старіння, попереджає рак. Також вітамін С відновлює кістки й зуби, допомагає у швидкому загоєнні ран. Він міститься у цитрусових, капусті, ківі, перці та інших овочах і фруктах. Продукти з вітаміном D. Цей вітамін допомагає підтримувати щільність кісток і запобігає захворюванню на остеопороз. Також захищає від діабету, розсіяного склерозу, раку і захворювань шкіри. Вітамін D міститься в яйцях, соці, йогуртах та морській рибі.

Цей вітамін допомагає підтримувати щільність кісток і запобігає захворюванню на остеопороз. Також захищає від діабету, розсіяного склерозу, раку і захворювань шкіри. Вітамін D міститься в яйцях, соці, йогуртах та морській рибі. Продукти, багаті на вітаміни групи В, які відповідають за належну роботу мозку, нервової системи і вироблення еритроцитів. Коли людина старіє, то організмові важче засвоювати ці вітаміни з їжі, тому може виникати їх дефіцит. Вони містяться в молоці, йогуртах і яйцях.

які відповідають за належну роботу мозку, нервової системи і вироблення еритроцитів. Коли людина старіє, то організмові важче засвоювати ці вітаміни з їжі, тому може виникати їх дефіцит. Вони містяться в молоці, йогуртах і яйцях. Продукти з умістом калію. Мінерал допомагає знижувати артеріальний тиск і нівелює утворення каменів у нирках. Калій міститься в бананах, чорносливі та картоплі.

Мінерал допомагає знижувати артеріальний тиск і нівелює утворення каменів у нирках. Калій міститься в бананах, чорносливі та картоплі. Продукти з магнієм. Магній підтримує до 300 фізіологічних функцій нашого організму. Зберігає серце здоровим, імунну систему сильною, а кістки міцними. З роками організм здатен значно менше засвоювати магнію з продуктів харчування. Мінерал міститься у квасолі, шпинаті, гарбузовому насінні й горіхах.

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