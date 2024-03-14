Названо продукти, які не можна їсти після 60: що треба обов’язково включити в раціон

Чому після 60-ти треба особливо уважно стежити за своїм харчуванням: пояснення лікарів.
Терапевти усього світу попереджають, що з роками сповільнюється обмін речовин, тому травна система значно гірше справляється з перетравленням і засвоєнням їжі. Особливо важкої і не дуже корисної – напівфабрикатів, жирної та гострої їжі, фастфуду тощо. Це погано позначається на здоров’ї та зовнішньому вигляді. Починаються проблеми із зайвою ваго, передчасного старіння і загострення вікових захворювань. Розповідаємо, які продукти варто виключити людям літнього віку зі свого раціону, а які обов’язково треба вживати.
Які продукти треба виключити зі свого раціону людям після 60 років
- Солодощі. Все, що має багато цукру вкрай шкідливе для здоров’я в такому віці. Після 60 років не можна з’їдати більше 20 грамів цукру на день, інакше це може призвести до серцево-судинних захворювань, діабету та ожиріння.
- Соняшникова олія містить багато жирів, які можуть провокувати розвиток багатьох вікових захворювань. Краще цей продукт замінити на оливкову олію холодного віджимання.
- Червоне м'ясо. Це свинина й баранина, які вкрай важкі для перетравлення. Таке м’ясо можна замінити на яловичину, курку, кролятину та індичку.
- Білий хліб. Цей продукт після глибокої обробки втрачає всі корисні властивості, а от шкоди здоров’ю може нанести значної. Тому його краще замінити на чорний чи висівковий хліб, які містять у своєму складі корисні речовини.
- Картопля та рис. Ці крохмалисті продукти мають високий глікемічний індекс, тому можуть спровокувати розвиток захворювання на діабет.
Які продукти треба включити у свій раціон людям після 60
- Продукти з високим вмістом омега-3. Поліненасичені жирні кислоти допомагають зупинити запалення, що є причиною раку, артриту та серцевих захворювань. Також вони активують роботу головного мозку, попереджаючи деменцію та хворобу Альцгеймера. Омега-3 містяться в тунці, скумбрії, лососі, соєвих бобах, волоських горіхах.
- Харчування, багате на кальцій. Мінерал допомагає будувати кісткову тканину і знижує артеріальний тиск. Якщо організму не вистачає кальцію, він бере його з кісток. Тоді кісткова тканина стає крихкою і розвивається остеопороз. Кальцій міститься в кисломолочних продуктах, зелених овочах і салатах.
- Продукти багаті клітковиною. У зрілому віці через сповільнення роботи кишківника люди страждають на запори. А продукти, які багаті на рослинні волокна, сприяють правильній роботі кишечника. Також ці продукти зменшують ризик серцевих захворювань. Це горіхи, висівковий хліб, коричневий рис, овочі та фрукти.
- Продукти, багаті на вітамін С. Вітамін С має антиоксидантні властивості, тому запобігає хворобам серця, шкіри та мозку. Він бере участь у виробленні колагену, захищає організм від передчасного старіння, попереджає рак. Також вітамін С відновлює кістки й зуби, допомагає у швидкому загоєнні ран. Він міститься у цитрусових, капусті, ківі, перці та інших овочах і фруктах.
- Продукти з вітаміном D. Цей вітамін допомагає підтримувати щільність кісток і запобігає захворюванню на остеопороз. Також захищає від діабету, розсіяного склерозу, раку і захворювань шкіри. Вітамін D міститься в яйцях, соці, йогуртах та морській рибі.
- Продукти, багаті на вітаміни групи В, які відповідають за належну роботу мозку, нервової системи і вироблення еритроцитів. Коли людина старіє, то організмові важче засвоювати ці вітаміни з їжі, тому може виникати їх дефіцит. Вони містяться в молоці, йогуртах і яйцях.
- Продукти з умістом калію. Мінерал допомагає знижувати артеріальний тиск і нівелює утворення каменів у нирках. Калій міститься в бананах, чорносливі та картоплі.
- Продукти з магнієм. Магній підтримує до 300 фізіологічних функцій нашого організму. Зберігає серце здоровим, імунну систему сильною, а кістки міцними. З роками організм здатен значно менше засвоювати магнію з продуктів харчування. Мінерал міститься у квасолі, шпинаті, гарбузовому насінні й горіхах.
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