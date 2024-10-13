Названо продукти, які провокують стрімке підвищення тиску: їх не можна вживати гіпертонікам

Щоб тримати тиск у межах норми, лікарі рекомендують дотримуватися кількох простих правил – виключити з раціону деякі продукти, слідкувати за вагою, вести активний спосіб життя.

Медики назвали список продуктів, які підвищують кров’яний тиск, тому їх варто виключити зі свого раціону тим, хто має проблеми із серцево-судинною системою.

Які продукти провокують стрімке підвищення тиску: повний список

Солона їжа. Не можна вживати обробленого м’яса, консервованих супів, різноманітних снеків, піци, бургерів тощо.

Не можна вживати обробленого м’яса, консервованих супів, різноманітних снеків, піци, бургерів тощо. Продукти з високим умістом жирів. Гіпертонікам необхідно виключити з раціону жирне м’ясо, смажені страви, молочні продукти з високим умістом жиру, вершкові соуси.

Гіпертонікам необхідно виключити з раціону жирне м’ясо, смажені страви, молочні продукти з високим умістом жиру, вершкові соуси. Продукти з високим вмістом доданого цукру. Цукор ще називають "білою смертю", його не можна вживати тим, хто має проблеми з тиском. Також продукт може спровокувати розвиток діабету та стрімкий набір зайвої ваги. До небажаних продуктів із доданим цукром відносяться тістечка, булочки та інша солодка випічка, цукерки, консервовані фрукти.

Цукор ще називають "білою смертю", його не можна вживати тим, хто має проблеми з тиском. Також продукт може спровокувати розвиток діабету та стрімкий набір зайвої ваги. До небажаних продуктів із доданим цукром відносяться тістечка, булочки та інша солодка випічка, цукерки, консервовані фрукти. Солодкі напої провокують різкий стрибок рівня глюкози в крові, а потім її стрімкий спад. Тому можуть стати причиною головного болю, знесилення та розвитку гіпертонії. Лікарі рекомендують відмовитися від солодкої газованої води, енергетиків, солодких кавових напоїв і коктейлів.

провокують різкий стрибок рівня глюкози в крові, а потім її стрімкий спад. Тому можуть стати причиною головного болю, знесилення та розвитку гіпертонії. Лікарі рекомендують відмовитися від солодкої газованої води, енергетиків, солодких кавових напоїв і коктейлів. Алкогольні напої. Надмірне вживання алкогольних напоїв може призвести до стрибків кров’яного тиску і проблем із серцем.

Надмірне вживання алкогольних напоїв може призвести до стрибків кров’яного тиску і проблем із серцем. Заморожені продукти. Це заморожена піца, картопля фрі, ковбаски, лазанья тощо.

Це заморожена піца, картопля фрі, ковбаски, лазанья тощо. Продукти з високим вмістом холестерину можуть підвищувати рівень "поганого" холестерину в крові, впливати на стрибки артеріального тиску та утворення бляшок. Медики не рекомендують вживати гіпертонікам смажену курку, бекон, сир, молюски, олію.

можуть підвищувати рівень "поганого" холестерину в крові, впливати на стрибки артеріального тиску та утворення бляшок. Медики не рекомендують вживати гіпертонікам смажену курку, бекон, сир, молюски, олію. Соуси також можуть стати причиною розвитку гіпертонії, тому варто обмежити вживання кетчупу, соєвого та солодких соусів – теріякі, гірчичного, барбекю, медового.

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