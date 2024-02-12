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Названо продукти, з якими не можна їсти гречку: її користь перетворюється на шкоду

Названо продукти, з якими не можна їсти гречку: її користь перетворюється на шкоду

З чим не можна їсти гречку / Фото: Freepik

Лікарі назвали продукти, в поєднанні з якими гречка втрачає свої корисні властивості і стає некорисною, навіть небезпечною для здоров’я.

Гречка містить вкрай багато цінних мінералів і вітамінів, без яких не обійтися нашому організмові. Лікарі називають її цілющою кашею, адже вона нівелює ризики багатьох захворювань. Гречана каша лідирує в рейтингу найкорисніших страв. Її легко готувати, вона не містить алергенів, не важка для травлення. Втім, є продукти, з якими медики не рекомендують її вживати, бо це може бути вкрай шкідливо для здоров’я. Розповідаємо, яка користь гречки для нашого здоров’я і з чим її краще не їсти.

Яка користь гречки для загального здоров’я

  • Знижує рівень цукру в крові. Гречка має низький глікемічний індекс, тому сприяє зниженню рівня глюкози в крові. Її варто їсти, щоб попередити захворювання на діабет.
  • Сприяє швидкому схудненню. Гречка має лише 110 ккал на сто грамів. Якщо регулярно їсти гречану кашу, можна скинути зайву вагу. Також гречка має сечогінний ефект, тому допоможе вивести токсини з організму.
  • Зміцнює серцево-судинну систему. Завдяки великому вмісту заліза й рутину гречана каша зміцнює стінки судин і зменшує ризики розвитку різноманітних серцевих захворювань. Вона також допомагає регулювати рівень холестерину в крові.
  • Поліпшує травлення. Гречка містить клітковину й рослинний крохмаль, які налагоджують процеси травлення, тому корисна в разі закрепів і здуття. Ця крупа здатна розганяти метаболізм і прискорювати синтез білків, жирів і вуглеводів. Люди, які мають проблеми з кишківником, обов’язково повинні їсти гречку.
  • Здоров’я нігтів, волосся і шкіри. Цю кашу за правом називають "еліксиром молодості", вона містить багато антиоксидантів і флавоноїдів, які уповільнюють старіння. Завдяки вмісту вітамінів А і В прискорюється зростання волосся, воно стає еластичним і сяйливим. Кальцій зміцнює зуби, кістки й нігті, допомагаючи засвоюватися вітаміну D. А марганець покращує стан шкіри завдяки налагодженню циркуляції крові.
  • Зміцнює нервову систему. Лікарі рекомендують їсти гречку тим, хто схильний до тривожних станів, оскільки вона містить вітаміни групи В, які налагоджують роботу нервової системи, допомагаючи заспокоїтися й нормалізувати сон.

З якими продуктами не можна їсти гречку

Лікарі надали список продуктів, з якими не рекомендують вживати гречку, бо вони нівелюють її користь.

  • Молоко. В такому тандемі гречка не матиме жодної користі. Навпаки, може виникнути здуття живота і біль у шлунку.
  • Яйця. Це також небажаний продукт для вживання з гречкою, оскільки в разі поєднання цих страв утворюється велике навантаження на шлунок і кишківник. Якщо їсти яйця з гречкою, можуть виникнути діарея, здуття, нудота й печія.
  • Черемша. Не можна їсти ці продукти разом, бо черемша уповільнює засвоєння гречки, що може спровокувати проблеми з травленням.
  • Чай. Напій містить кофеїн та антиоксидантні сполуки, які в тандемі не дадуть засвоїтися залізу, що міститься в гречці. Тому не варто запивати гречану кашу чорним або зеленим чаєм.

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