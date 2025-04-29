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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
222
Час на прочитання
2 хв

Названо продукти, які мікрохвильовка перетворює на отруту: цю їжу не слід там розігрівати

Мікрохвильова піч стала для нас надійною помічницею, бо в ній швидко й зручно розігрівати їжу. Однак необхідно знати, що деякі продукти можуть стати непридатними для вживання і навіть небезпечними для здоров’я після впливу мікрохвиль.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Яку їжу не можна розігрівати в мікрохвильовці

Яку їжу не можна розігрівати в мікрохвильовці / © pixabay.com

Які продукти не можна розігрівати у мікрохвильовій печі

  • Листова зелень. Шпинат, мангольд, бурякове бадилля і селера за повторного нагрівання можуть становити загрозу для здоров’я. Вся справа у нітратах, які містяться в зелені. Під впливом мікрохвиль вони перетворюються на нітрити, а потім — на шкідливі канцерогенні речовини. Щоб уникнути ризику для здоров’я, такі страви краще з’їдати відразу або розігрівати на плиті.

  • Сирі яйця. Не слід готувати яйця в мікрохвильовці. Усередині шкаралупи накопичується пара, яка під тиском високих температур може вибухнути. Окрім того, часто прилад нагріває їжу нерівномірно, тому деякі шкідливі бактерії можуть залишитися в продуктах, наприклад, сальмонела. Яйця краще варити чи смажити у традиційний спосіб.

  • Смажена їжа. Експерти з безпеки харчування не рекомендують розігрівати смажену їжу в мікрохвильовці. Адже рослинна олія вже під час першого смаження утворює трансжири, а повторне розігрівання лише погіршує ситуацію. Регулярне вживання таких продуктів може спровокувати проблеми з серцем і судинами, підвищити ризик появи запалень і навіть онкології.

Які ще важливі нюанси треба враховувати під час нагрівання їжі у мікрохвильовій печі

  • Пластикове пакування. Необхідно користуватися тільки тим посудом, який призначений для розігрівання в мікрохвильовці. Звичайний пластик під час нагрівання може виділяти речовини, які є небезпечними для здоров’я.

  • Овочі та фрукти зі щільною шкіркою можуть просто вибухнути через накопичення пари всередині.

  • Дитячі молочні суміші. У мікрохвильовці суміш прогрівається нерівномірно, тому краще скористатися паровою банею, щоб не створювати небезпеки для здоров’я малюка.

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Дата публікації
Кількість переглядів
222
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