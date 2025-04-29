Названо продукти, які мікрохвильовка перетворює на отруту: цю їжу не слід там розігрівати

Листова зелень. Шпинат, мангольд, бурякове бадилля і селера за повторного нагрівання можуть становити загрозу для здоров’я. Вся справа у нітратах, які містяться в зелені. Під впливом мікрохвиль вони перетворюються на нітрити, а потім — на шкідливі канцерогенні речовини. Щоб уникнути ризику для здоров’я, такі страви краще з’їдати відразу або розігрівати на плиті.

Сирі яйця. Не слід готувати яйця в мікрохвильовці. Усередині шкаралупи накопичується пара, яка під тиском високих температур може вибухнути. Окрім того, часто прилад нагріває їжу нерівномірно, тому деякі шкідливі бактерії можуть залишитися в продуктах, наприклад, сальмонела. Яйця краще варити чи смажити у традиційний спосіб.