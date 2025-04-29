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- Здоров’я
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Названо продукти, які мікрохвильовка перетворює на отруту: цю їжу не слід там розігрівати
Мікрохвильова піч стала для нас надійною помічницею, бо в ній швидко й зручно розігрівати їжу. Однак необхідно знати, що деякі продукти можуть стати непридатними для вживання і навіть небезпечними для здоров’я після впливу мікрохвиль.
Які продукти не можна розігрівати у мікрохвильовій печі
Листова зелень. Шпинат, мангольд, бурякове бадилля і селера за повторного нагрівання можуть становити загрозу для здоров’я. Вся справа у нітратах, які містяться в зелені. Під впливом мікрохвиль вони перетворюються на нітрити, а потім — на шкідливі канцерогенні речовини. Щоб уникнути ризику для здоров’я, такі страви краще з’їдати відразу або розігрівати на плиті.
Сирі яйця. Не слід готувати яйця в мікрохвильовці. Усередині шкаралупи накопичується пара, яка під тиском високих температур може вибухнути. Окрім того, часто прилад нагріває їжу нерівномірно, тому деякі шкідливі бактерії можуть залишитися в продуктах, наприклад, сальмонела. Яйця краще варити чи смажити у традиційний спосіб.
Смажена їжа. Експерти з безпеки харчування не рекомендують розігрівати смажену їжу в мікрохвильовці. Адже рослинна олія вже під час першого смаження утворює трансжири, а повторне розігрівання лише погіршує ситуацію. Регулярне вживання таких продуктів може спровокувати проблеми з серцем і судинами, підвищити ризик появи запалень і навіть онкології.
Які ще важливі нюанси треба враховувати під час нагрівання їжі у мікрохвильовій печі
Пластикове пакування. Необхідно користуватися тільки тим посудом, який призначений для розігрівання в мікрохвильовці. Звичайний пластик під час нагрівання може виділяти речовини, які є небезпечними для здоров’я.
Овочі та фрукти зі щільною шкіркою можуть просто вибухнути через накопичення пари всередині.
Дитячі молочні суміші. У мікрохвильовці суміш прогрівається нерівномірно, тому краще скористатися паровою банею, щоб не створювати небезпеки для здоров’я малюка.