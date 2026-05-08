Названо продукти, які можуть знизити тиск майже на 30%: що радять вчені

Нове дослідження показало, що регулярне вживання бобових і соєвих продуктів може суттєво знизити ризик високого кров’яного тиску. Вчені назвали оптимальну кількість квасолі, сочевиці, нуту та тофу для підтримки здоров’я.

Про це повідомило видання Mirror.

У межах роботи дослідники проаналізували 12 попередніх наукових досліджень, присвячених впливу бобових і сої на здоров’я серцево-судинної системи. Вчені виявили, що люди, які споживали найбільше таких продуктів, мали нижчий ризик гіпертонії порівняно з тими, хто вживав їх рідко або у невеликій кількості.

Зокрема, високий рівень споживання бобових був пов’язаний із 16% нижчим ризиком розвитку високого кров’яного тиску, а соєвих продуктів — із 19% нижчим ризиком.

Автори дослідження також підрахували оптимальні обсяги продуктів, які можуть давати найбільший ефект. За їхніми даними, приблизно 170 грамів бобових на день здатні знизити ризик гіпертонії майже на 30%. Для соєвих продуктів ефективною кількістю назвали 60–80 грамів на день — у такому разі ризик знижувався на 28–29%.

До бобових, про які йдеться у дослідженні, належать квасоля, сочевиця, нут, горох і соя. Серед соєвих продуктів вчені назвали тофу, едамаме, соєве молоко, темпе та місо.

Дослідники зокрема пояснили, що 100 грамів бобових — це приблизно одна склянка або п’ять-шість столових ложок вареної квасолі, нуту чи сочевиці. Водночас порцію тофу вони порівняли з шматком розміром із долоню.

Науковці вважають, що позитивний вплив бобових та сої пов’язаний із високим вмістом калію, магнію, клітковини та біоактивних сполук. Саме ці компоненти допомагають підтримувати нормальний артеріальний тиск і знижують ризик серцево-судинних захворювань.

У статті зазначається, що калій і магній вже давно пов’язують зі здатністю знижувати кров’яний тиск. Крім того, бобові та соя містять багато харчових волокон, які асоціюються з нижчим ризиком гіпертонії та серцевих хвороб загалом.

Дослідники також звернули увагу на те, що мешканці Європи та Великої Британії споживають значно менше бобових, ніж рекомендують дієтичні норми. За їхніми даними, середній рівень споживання становить лише 8–15 грамів на день, тоді як для підтримки здоров’я серцево-судинної системи рекомендують 65–100 грамів.

Старша дієтологиня Британського фонду серця Трейсі Паркер заявила, що результати дослідження доповнюють уже наявні докази користі рослинного раціону для здоров’я.

За її словами, бобові та соя мають низький вміст насичених жирів і солі, але містять багато рослинного білка, клітковини, калію та магнію. Вона наголосила, що проста заміна обробленого м’яса на квасолю, сочевицю, нут або тофу може позитивно вплинути на рівень артеріального тиску.

Директорка з досліджень Асоціації інсульту Маєва Мей нагадала, що високий кров’яний тиск є причиною приблизно половини всіх інсультів. Вона зазначила, що середземноморська дієта, яка містить багато бобових і сої, давно асоціюється зі зниженням ризику інсульту та підтримкою здоров’я мозку і серця.

Експерти також радять поєднувати зміни у харчуванні з регулярною фізичною активністю, відмовою від куріння та надмірного вживання алкоголю. Окрім того, людям рекомендують регулярно перевіряти артеріальний тиск, оскільки гіпертонія часто не має помітних симптомів.

