Названо продукти, які підтримують фігуру, гормони та нерви у нормі: що їсти жінкам за 40

Що треба їсти жінкам за 40 / © Freepik

Фахівці з нутриціології наголошують, що жінкам за сорок не треба дотримуватися жорстких дієт. Лише варто переглянути своє меню, зробити його забалансованішим та здоровішим, щоб підтримати свій організм у перехідний період. Розповідаємо, які продукти варто включити в раціон після 40, щоб покращити самопочуття, гормональний фон, стан шкіри та зміцнити нервову систему. Про це пише ресурс «Конкурент».

Жирна морська риба: джерело сили та ясності розуму. Лосось, тунець, сардини містять омега-3 жирні кислоти, які зменшують запалення, підтримують здоров’я серця та позитивно впливають на психоемоційний стан. Омега-3 також покращують пам’ять та концентрацію — це справжній «живильний еліксир» для мозку після 40.

Темно-зелені овочі — шпинат, броколі, капуста. Ці продукти багаті на магній, кальцій і залізо — ключові мінерали для збереження міцності кісток, гарного сну та стабільного гормонального фону. Вони підтримують жіночий організм у період перебудови, тому ці овочі треба вживати кожного дня.

Авокадо — суперфуд для гормонального здоров’я. Авокадо містить корисні жири, які допомагають утримувати рівень естрогену в нормі, підтримують пружність шкіри та дарують відчуття ситості без переїдання, що позитивно впливає на стрункість фігури.

Ягоди: натуральна підтримка молодості. Полуниця, ожина, чорниця містять потужну частку антиоксидантів. Вони допомагають боротися з ознаками старіння, зміцнюють судини, підтримують зір і навіть покращують настрій завдяки вмісту поліфенолів.

Цільнозернові дарують енергію та поліпшують процеси травлення. Кіноа, овес, булгур, бурий рис містять клітковину, яка очищує кишечник, знижує рівень «поганого» холестерину та стабілізує рівень цукру в крові. Це потужне джерело природної енергії без різких стрибків глюкози.

Горіхи та насіння: мікроелементи для мозку й гормонів. Мигдаль, волоські горіхи, бразильський горіх — скарбниця селену, вітаміну Е та жирних кислот. Вони зміцнюють нервову систему, підтримують щитоподібну залозу та знижують рівень стресу.

Яйця — білкова підтримка м’язів і мозку. Цей доступний продукт містить холін, білок і вітамін D — речовини, що критично важливі для збереження м’язової маси, яку жінки починають втрачати з віком, а також для здоров’я нервової системи.

Насіння льону, чіа та кунжуту. У цих маленьких зернятках — велика сила: вони містять природні фітоестрогени, які допомагають стабілізувати гормони, а також клітковину для очищення та нормалізації травлення.

Натуральний йогурт і кефір зміцнюють імунітет. Ці продукти містять пробіотики, які відновлюють мікрофлору кишечника, а значить — зміцнюють імунну систему, покращують емоційний стан і запобігають гормональним збоям.