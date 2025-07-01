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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
1372
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2 хв

Названо продукти, які підвищують тиск: їх краще уникати, щоб не мати проблем із серцем

Вживання цих продуктів може провокувати різкі стрибки тиску, негативно впливати на роботу серця й судин, стати причиною розвитку гіпертонії.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Яка їжа спричиняє підвищений тиск

Яка їжа спричиняє підвищений тиск / © Credits

Які продукти підвищують тиск: про це треба знати кожному

  1. Сіль і занадто солона їжа. Вживання великої кількості солі — це одна з найголовніших причин підвищення артеріального тиску. Сіль затримує воду в організмі, збільшуючи об’єм крові та навантаження на судини. Солоні закуски, консерви, копченості та чипси варто вживати у помірній кількості, а людям, які мають проблеми з тиском, необхідно виключити ці продукти зі свого раціону.

  2. Енергетики містять кофеїн, який у великих дозах здатен підвищувати тиск, викликаючи спазм судин і прискорене серцебиття. Надмірне вживання енергетичних напоїв може бути небезпечним для гіпертоніків.

  3. Жирні та смажені продукти. Їжа з високим умістом насичених жирів і трансжирів — жирне м’ясо, смажена їжа, фастфуд, сприяють утворенню бляшок у судинах, звужуючи їх і підвищуючи артеріальний тиск.

  4. Алкоголь. Зловживання спиртними напоями призводить до підвищення артеріального тиску і порушує роботу серцево-судинної системи, збільшуючи ризик розвитку гіпертонії. Особливо не варто пити багато алкоголю у літню спеку, аби не спричинити проблем зі здоров’ям серця.

  5. Цукор. Великі дози цукру в раціоні провокують запалення в організмі та порушення обміну речовин. Недарма цей продукт називають «тихим убивцею». Надмірне вживання цукру прямо впливає на підвищення артеріального тиску, особливо у людей похилого віку.

Як знизити тиск за допомогою правильного харчування

  • Зменшуйте кількість солі в раціоні та вибирайте свіжі продукти.

  • Обмежуйте вживання кофеїну, пийте більше трав’яних чаїв.

  • Замість смажених страв їжте варену та запечену їжу.

Збалансоване правильне харчування допоможе контролювати артеріальний тиск і підтримувати здоров’я серця. Варто обмежити вживання продуктів, що підвищують тиск. Таким чином можна попередити ризик інфарктів та інсультів і покращити своє самопочуття.

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