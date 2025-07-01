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- Здоров’я
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Названо продукти, які підвищують тиск: їх краще уникати, щоб не мати проблем із серцем
Вживання цих продуктів може провокувати різкі стрибки тиску, негативно впливати на роботу серця й судин, стати причиною розвитку гіпертонії.
Які продукти підвищують тиск: про це треба знати кожному
Сіль і занадто солона їжа. Вживання великої кількості солі — це одна з найголовніших причин підвищення артеріального тиску. Сіль затримує воду в організмі, збільшуючи об’єм крові та навантаження на судини. Солоні закуски, консерви, копченості та чипси варто вживати у помірній кількості, а людям, які мають проблеми з тиском, необхідно виключити ці продукти зі свого раціону.
Енергетики містять кофеїн, який у великих дозах здатен підвищувати тиск, викликаючи спазм судин і прискорене серцебиття. Надмірне вживання енергетичних напоїв може бути небезпечним для гіпертоніків.
Жирні та смажені продукти. Їжа з високим умістом насичених жирів і трансжирів — жирне м’ясо, смажена їжа, фастфуд, сприяють утворенню бляшок у судинах, звужуючи їх і підвищуючи артеріальний тиск.
Алкоголь. Зловживання спиртними напоями призводить до підвищення артеріального тиску і порушує роботу серцево-судинної системи, збільшуючи ризик розвитку гіпертонії. Особливо не варто пити багато алкоголю у літню спеку, аби не спричинити проблем зі здоров’ям серця.
Цукор. Великі дози цукру в раціоні провокують запалення в організмі та порушення обміну речовин. Недарма цей продукт називають «тихим убивцею». Надмірне вживання цукру прямо впливає на підвищення артеріального тиску, особливо у людей похилого віку.
Як знизити тиск за допомогою правильного харчування
Зменшуйте кількість солі в раціоні та вибирайте свіжі продукти.
Обмежуйте вживання кофеїну, пийте більше трав’яних чаїв.
Замість смажених страв їжте варену та запечену їжу.
Збалансоване правильне харчування допоможе контролювати артеріальний тиск і підтримувати здоров’я серця. Варто обмежити вживання продуктів, що підвищують тиск. Таким чином можна попередити ризик інфарктів та інсультів і покращити своє самопочуття.