Названо продукти, які підвищують тиск: їх краще уникати, щоб не мати проблем із серцем

Сіль і занадто солона їжа. Вживання великої кількості солі — це одна з найголовніших причин підвищення артеріального тиску. Сіль затримує воду в організмі, збільшуючи об’єм крові та навантаження на судини. Солоні закуски, консерви, копченості та чипси варто вживати у помірній кількості, а людям, які мають проблеми з тиском, необхідно виключити ці продукти зі свого раціону.

Енергетики містять кофеїн, який у великих дозах здатен підвищувати тиск, викликаючи спазм судин і прискорене серцебиття. Надмірне вживання енергетичних напоїв може бути небезпечним для гіпертоніків.

Жирні та смажені продукти. Їжа з високим умістом насичених жирів і трансжирів — жирне м’ясо, смажена їжа, фастфуд, сприяють утворенню бляшок у судинах, звужуючи їх і підвищуючи артеріальний тиск.

Алкоголь. Зловживання спиртними напоями призводить до підвищення артеріального тиску і порушує роботу серцево-судинної системи, збільшуючи ризик розвитку гіпертонії. Особливо не варто пити багато алкоголю у літню спеку, аби не спричинити проблем зі здоров’ям серця.