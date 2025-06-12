Названо простий спосіб покращити розумові здібності: про це треба знати кожному

Як покращити роботу мозку

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Дослідження, опубліковане в журналі «British Journal of Sports Medicine», охоплює результати 133 систематичних оглядів, що включають понад 2 700 клінічних випробувань і майже 260 тисяч учасників віком від 7 до 89 років.

Що вдалося з’ясувати

Навіть легке навантаження працює. Прості заняття, такі як щоденна ходьба, йога або танці дають надзвичайно потужний ефект.

Результат не залежить від віку. Пам’ять, увага й самоконтроль поліпшуються як у дітей, так і в людей літнього віку.

Найбільший ефект — у дітей і підлітків, особливо у тих, хто має труднощі з концентрацією.

Ідеальне поєднання — тіло та мозок. Вчені наголошують, що найбільший ефект дають активності, в яких задіяна робота мозку, наприклад, рухливі ігри чи йога з елементами усвідомленості.

Тривалість важливіша за інтенсивність. Програми тривалістю від 1 до 3 місяців принесли найкращі результати. Не обов’язково виснажувати своє тіло, головне, щоб рухи були регулярними.

Чому це працює? Фізичні вправи, як наголошують учені, активізують кровообіг, насичують мозок киснем і сприяють утворенню нових нейронних зв’язків. Під час активності також виділяються «гормони щастя» — дофамін і серотонін, які покращують настрій і мотивацію до навчання.

Які додаткові переваги фізичної активності для мозку

Зменшують ризик депресії та тривожних розладів.

Покращують якість сну, що безпосередньо впливає на продуктивність мислення.

Знижують ризик вікових когнітивних порушень, зокрема деменції.

Підвищують креативність і швидкість прийняття рішень.

«Навіть найпростіші форми руху — це потужний інструмент для зміцнення роботи мозку», — підкреслює доктор Бен Сінгх, автор дослідження.

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