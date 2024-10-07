Названо рибу, від якої треба відмовитися людям похилого віку, і ось чому

Яка найкорисніша риба для літніх людей, як її правильно вживати: пояснення лікарів.

Розповідаємо, яку рибу не можна їсти людям похилого віку, чим замінити продукт, у якому вигляді рибу вживати найкраще.

Від якої риби літнім людям краще відмовитися: чим замінити продукт

Лікарі рекомендують літнім людям уважно стежити за своїм харчуванням. Оскільки після 50 років організм гірше засвоює їжу, зокрема ту, яка містить багато жирів. Тому медики радять їсти менше важкої жирної їжі. Зокрема, людям похилого віку варто утриматися від жирних видів риб – скумбрії та лосося, адже вони можуть стати причиною розвитку атеросклерозу.

Натомість, усім, кому за 60, краще вживати білу рибу, яка також вкрай корисна для здоров’я, але містить значно менше жирів. Найкориснішими видами риби для літніх людей лікарі вважається оселедець і короп.

Оселедець багатий на селен – це природна антиоксидантна сполука, яка захищає клітини організму від окиснення. Рекомендована денна норма риби – 50 грамів. Короп рекомендований лікарями для щоденного вживання, адже ця риба є потужним джерелом якісного білка. Короп сприяє налагодженню процесів травлення, покращенню функціонування спинного та головного мозку. Також допомагає відновленню нормального стану слизових оболонок та запобігає передчасному старінню шкіри.

У чому ще користь риби для здоров'я

Риба містить купу вітамінів, мінералів та кілька видів поліненасичених жирних кислот, тому вважається безцінним продуктом для здоров’я людини. За рахунок вмісту білка, всі види риб допомагають зміцненню кісток, зубів, нігтів та волосся.

Біла й червона риба містить вітаміни групи В, які підтримують належну роботу мозку й нервової системи, захищаючи від старечих захворювань – деменції та хвороби Альцгеймера. За рахунок вмісту вітаміну А продукт впливає на покращення зору, зміцнення імунітету й серцево-судинної системи.

Також риба – це потужне джерело поліненасичених жирних кислот омега-3, які сприяють здоров'ю серця, легень, кровоносних судин, імунної та ендокринної систем. За рахунок вмісту кальцію та вітаміну D всі види риби захищають від крихкості кісткової тканини, утрати м’язів та вірусних захворювань. У рибі містяться йод і залізо, які необхідні для роботи серцево-судинної системи та вироблення гормонів щитовидної залози.

У якому вигляді вживати рибу найкраще: як правильно готувати

Їсти рибу краще з найменшим умістом солі, оскільки сіль негативно впливає на внутрішні органи – нирки, серце й судини. Якщо ви засолюєте рибу, не варто шкодувати солі, потім її можна вимочити. Після засолювання всі корисні речовини зберігаються. Найкориснішою буде риба на пару чи запечена з овочами. Людям літнього віку найкраще вживати білу рибу – хек, короп, минтай, оселедець. Дітям варто давати нежирні види риби – хек чи минтай. Найгірша риба – це копчена, вона може нашкодити здоров’ю і в процесі обробки втрачає майже всі свої корисні властивості. Щоб уникнути ботулізму, перед покупкою варто переконатися у свіжості риби. Свіжа риба зберігається у холодильнику не більше 14 днів, заморожена має відповідати терміну придатності згідно сертифікату якості.

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