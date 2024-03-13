Названо рибу, яка сповільнює процеси старіння: корисніша за червону, а коштує втричі дешевше

За словами лікарів, є багато продуктів, які здатні попередити передчасне старіння нашого організму. До таких належить риба, яка живе у холодній воді, це скумбрія й оселедець. Вони мають в собі велику кількість жирних кислот омега-3, які боряться з вільними радикалами, що спричиняють хронічне запалення в організмі. Розповідаємо, чим корисна скумбрія та оселедець для нашого здоров’я.

Яка користь скумбрії: що лікує

Це жирна морська риба, яка окрім поліненасичених жирних кислот містить також білок і важливі амінокислоти. Ці корисні мікроелементи не виробляються нашим організмом, він їх отримує лише з їжі. Скумбрія також містить селен, велику кількість калію, магнію, фосфор, вітаміни групи В, D і А.

Скумбрія підтримує належну роботу серця, знижує рівень холестерину, регулює артеріальний тиск, розширюючи й зміцнюючи кровоносні судини. Таким чином ця риба здатна попередити атеросклероз та інші хвороби серця.

Якщо вживати скумбрію двічі на тиждень, можна зміцнити імунітет, цьому сприяє селен і вітамін D. Також селен зміцнює еритроцити, захищаючи їх від вільних радикалів, налагоджує правильну роботу щитовидної залози.

За рахунок вмісту в рибі фосфору, магнію та калію зміцнюється кісткова тканина й зуби. Скумбрія здатна перешкоджати демінералізації кісток та підтримує натрій-калієвий баланс в організмі. Вітамін D відповідає за засвоєння кальцію та фосфору, знижує ризики аутоімунних захворювань, діабету ІІ типу й метаболічних хвороб.

Скумбрія також багата на цинк і вітамін А, які покращують стан шкіри, волосся та нігтів. А вітаміни групи В відповідають за належну роботу нервової системи. Тому регулярне вживання скумбрії покращує пам’ять, концентрацію, захищає від стресу та безсоння.

Яка користь оселедця: що лікує

Оселедець – це риба середньої жирності, яка містить білок, жирні кислоти, вітаміни групи В, залізо, фтор, кальцій та фосфор. Також риба багата на вітамін D, який корисний для нирок і кісток.

Жирні кислоти омега-3, що містяться в рибі у великій кількості, запобігають хворобам серця, мозку та судин. Вони здатні активізувати розумові процеси, покращуючи роботу мозку, захищають організм від передчасного старіння. Оселедець вкрай корисний для вагітних жінок.

Риба містить достатню кількість жиру, який регулює рівень холестерину в крові, знижує ризики захворювання на діабет ІІ типу. Антиоксиданти, що містяться в рибі, нівелюють процеси запалення в організмі, попереджаючи рак, і зміцнюють імунітет.

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