Названо рибу, яку в жодному разі не можна їсти, але її все ж таки вживають

Риба не лише смачна, а й дуже корисна, адже містить купу незамінних речовин, які організм може отримати лише з їжі. Та експерти з безпеки харчування наголошують, що не всі види продукту корисні та поживні. Деяка риба, незважаючи на свою популярність, може накопичувати токсини, важкі метали й паразитів. І хоча вона може бути смачною, її краще оминати, щоб потім не пошкодувати. Розповідаємо, які п’ять видів риби краще не їсти, аби не було проблем зі здоров’ям.

Пангасіус або в’єтнамський сом. На вигляд ця риба дуже апетитна, практично не має кісток і м’яка. Однак її вирощують у дельті річки Меконг, яку вважають однією із найбрудніших у світі. А для швидкого росту часто використовують антибіотики, гормони та хімікати. Тому у м’ясі пангасіуса можуть бути залишки небезпечних речовин, які негативно впливають на печінку та імунітет.

Тилапія недорога і м’ясиста, тому досить популярна. Однак цю рибу часто вирощують у закритих водоймах, її м’ясо може містити антибіотики, які додаються до корму. До того ж, риба має високе співвідношення омега-6 до омега-3, що провокує запальні процеси в організмі. У деяких європейських країнах тилапію включено до списку продуктів із потенційним канцерогенним ризиком.

Риба-меч — це екзотична дорога риба, яка має вишуканий смак. Однак в її м’ясі міститься найбільше ртуті через те, що вона довго живе та харчується іншою рибою. Регулярне вживання цієї риби може викликати неврологічні порушення.

Королівська макрель також має високий уміст ртуті та важких металів. Якщо її часто вживати, можна спровокувати хронічні захворювання нирок, мозку та серцево-судинної системи. Цю рибу не можна їсти дітям і вагітним жінкам.