Названо рибу, в якій найчастіше виявляють паразитів: її регулярно купують мільйони українців

В якій рибі найчастіше виявляють паразитів / © www.freepik.com/free-photo

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Риба вважається однією з найкорисніших складових раціону, бо вона містить якісні білки, омега-3 жирні кислоти, йод, фосфор та інші необхідні для здоров’я мікроелементи. Але деякі види можуть бути справжньою загрозою, особливо якщо не дотримано умов її зберігання чи приготування. Однією з таких небезпечних, але надзвичайно популярних риб в Україні є оселедець, і ось чому.

Чому оселедець є лідером за кількістю паразитів

Оселедець дуже часто потрапляє на наші столи вже солоним. Проте така риба, особливо слабосолона, не проходить етап термічної обробки. Саме це створює ідеальні умови для збереження живих неактивних паразитів, які згодом можуть активуватися у тілі людини.

Найпоширеніші паразити, які зустрічаються в оселедці:

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Анізакіди (Anisakis) — викликають важкі розлади шлунково-кишкового тракту.

Дифілоботриїди (широкий лентець) — один із найбільших паразитів, який оселяється в тонкому кишечнику.

Опісторхії — уражають печінку, жовчний міхур та підшлункову залозу.

Чим загрожує зараження паразитами з оселедця

Потрапляння яєць паразитів в організм людини може спричинити:

блювання, пронос, біль у животі;

алергічні реакції — висип, свербіж, набряки;

запалення жовчних протоків, печінки, підшлункової;

у складних випадках — непрохідність кишківника, внутрішні кровотечі, а також хронічні захворювання.

Як убезпечити себе від паразитів під час вживання оселедця

Не купуйте рибу на стихійних ринках, краще брати в магазинах, де дотримуються норм санітарного контролю.

Звертайте увагу на маркування, добросовісний виробник вказує спосіб обробки.

Заморожуйте рибу на 2 доби перед уживанням, це допоможе знищити яйця паразитів.

Смажте, варіть чи запікайте. Термічна обробка риби повністю нейтралізує паразитів.

Якщо полюбляєте слабосолений оселедець, витримуйте його у домашньому маринаді не менше п’яти днів із сіллю, оцтом та спеціями.

Чи варто повністю відмовлятися від оселедця

Ні, оселедець залишається цінним джерелом корисних мікроелементів, але підходити до його вибору та приготування потрібно вкрай ретельно. Купуйте у перевірених продавців, уникайте сумнівної продукції та ніколи не їжте рибу сирою, якщо не впевнені в її якості.