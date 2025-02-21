Названо салат із двох простих і доступних інгредієнтів, який подовжує життя

Науковці з Каліфорнійського університету, як пише ресурс Gazeta.ua провели дослідження впливу їжі на довголіття і дійшли висновків, що помідори й авокадо запускають в організмі людини процеси, які подовжують життя.

Як салат з авокадо й помідорів впливає на довголіття: дослідження вчених

Поліненасичені жирні кислоти омега-3, що містяться в авокадо, здатні збільшувати біодоступність лікопену з помідорів у 4 рази, що перетворює цей простий салат на справжній "еліксир молодості".

Лікопен – це один із найпотужніших антиоксидантів, який допомагає омолоджувати всі клітини організму, а також запобігає розвитку запальних процесів. До того ж, ця сполука знижує ризик розвитку серцево-судинних захворювань та багатьох видів раку.

Однак, без поліненасичених жирів лікопен слабо засвоюється організмом. Авокадо, завдяки своїм плненасиченим кислотам утворює капсули, які й допомагають антиоксиданту глибоко проникати в клітини. Дослідження вчених, результати якого були опубліковані в Journal of Nutrition, показало, що у людей, які їли салат з авокадо й помідорів, рівень антиоксидантної сполуки у крові зріс у декілька разів.

Експерти з генетики Гарвардського університету довели, що тандем цих продуктів може активувати гени, що відповідають за довголіття – SIRT1 і FOXO3. Саме вони здатні призупиняти процеси старіння клітин, захищаючи ДНК від пошкоджень та сприяючи омолодженню всього організму на клітинному рівні.

Салат із авокадо й помідорів має вкрай позитивний вплив на здоров’я серця й судин. Таке поєднання допомагає знижувати «поганий» холестерин, зменшуючи ризик утворення бляшок у крові. Завдяки високому вмісту калію, що міститься в авокадо, регулярне вживання салату допомагає знизити кров’яний тиск і зменшити ризик гіпертонії. Також науковці встановили, що авокатин В – унікальна речовина в авокадо, у поєднанні з лікопеном нівелює ризик появи вільних радикалів, що спричиняють захворювання на рак.

Історії одужання пацієнтів підтверджують користь салату з авокадо й помідорів. Жінка, яка пережила інфаркт, їла салат з авокадо й помідорів щодня. Через рік її аналізи показали нормальний рівень холестерину в крові. Другий пацієнт, який мав схильність до хвороби Альцгеймера, два роки вживав це поєднання продуктів і домігся збереження когнітивних функцій на належному рівні.

Лікарі рекомендують вживати ці продукти саме у вигляді салату, не піддаючи їх термічній обробці. Найкращим варіантом буде салат з авокадо, помідорів, сиру, руколи й оливкової олії. Таке поєднання продуктів дасть можливість максимально засвоїти всі поживні речовини.

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