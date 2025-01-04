Названо шість продуктів, які не можна їсти після 65 років: що вживати натомість

Якщо в молодому віці люди не часто замислюються над темою правильного та збалансованого харчування, то у зрілому важливо приділяти цьому особливу увагу, щоб не мати проблем зі здоров’ям.
Розповідаємо, посилаючись на ресурс "РБК-Україна", від яких продуктів краще утриматися після 65 років.
Які продукти краще не їсти у зрілому віці
- Недоварені яйця. Зрілим людям варто відмовитися від недоварених яєць із рідким жовтком через ризик сальмонели. Також дієтологи рекомендують добре смажити яйця, щоб білок не був сирим і не розтікався по сковорідці.
- Консервовані фрукти. Такий продукт містить забагато рафінованого цукру, який може стати причиною запалення в організмі. До того ж, консервовані фрукти втрачають після теплової обробки вітамін С, який подовжує молодість та зміцнює імунітет. Рекомендовано їсти більше свіжих овочів і фруктів, які містять рослинну клітковину, купу вітамінів та антиоксидантні сполуки. Такий вміст корисних речовин допомагає покращувати травлення, нормалізує кислотно-лужний баланс, зміцнює серце й оновлює організм на клітинному рівні.
- Грейпфрутовий сік може зашкодити засвоєнню ліків від депресії та високого холестерину. Також продукт перешкоджає лікуванню проблем зі сном і тривожних станів. Найкраще вживати томатний, апельсиновий і журавлинний сік, але у помірних кількостях.
- Чай і кава. За рахунок вмісту кофеїну ці напої можуть підвищувати тиск, що вкрай небезпечно для людей зрілого віку. Ці напої впливають на засинання і провокують безсоння. Кофеїн також міститься у знеболювальних ліках, газованих напоях і шоколаді. Тому варто бути обережними з цими продуктами.
- Штучні підсолоджувачі можуть провокувати серйозні захворювання серцево-судинної системи. Науковці довели, що регулярне вживання сильногазованих безалкогольних напоїв може спричинити серцевий напад чи інсульт. Також ці напої можуть підвищити рівень цукру в крові, що призведе до набору зайвої ваги.
- Солоні продукти також негативно впливають на серцево-судинну систему, особливо якщо у зрілих людей є гіпертонія. Тому рекомендовано поступово зменшувати вживання солі, можна додавати в їжу для смаку різноманітні трави та прянощі. Якщо зловживати їжею з великою кількістю солі, підвищуватиметься тиск, буде затримка рідини в організмі, що призведе до набряків тіла.
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