Названо спецію, яка допомагає знизити високий кров’яний тиск

Якщо є проблема зі стрибками тиску, її варто вирішувати негайно, щоб вона не спровокувала хвороби серця.

Лікарі наголошують, що правильне харчування допомагає попередити проблеми зі стрибками тиску. Деякі продукти підвищують рівень бляшок у крові, які забивають судини, а деякі, навпаки, очищають і розслаблюють їх. До продуктів, які корисні за проблем із високим тиском, відноситься чорний кунжут. За рахунок вмісту магнію, ці чорні зернятка допомагають розслаблювати стінки судин, знижуючи тиск. Також спеція містить поліненасичені жирні кислоти, які нівелюють підвищення "поганого" холестерину в крові.

Які ще корисні властивості та протипоказання насіння чорного кунжуту

Кунжут – це насіння однорічної рослини, батьківщиною якої вважається Індія. Чорний кунжут має різкий аромат і гоструватий присмак, тому його використовують у кулінарії, як приправу до м’ясних страв і салатів.

Чорний кунжут зміцнює нігті й волосся, робить шкіру еластичною та гладкою.

Спеція допомагає прискорювати метаболізм, тому позитивно впливає на процес схуднення.

Чорний кунжут покращує роботу шлунку та кишківника.

За рахунок вмісту кальцію зернятка кунжуту зміцнюють кістки та суглоби.

Завдяки високому вмісту вітамінів і мінералів спеція покращує загальне самопочуття.

Допомагає розслабитися, знизити тривожність та сприяє швидкому засинанню.

Лікарі застерігають від надмірного вживання чорного кунжуту. По-перше, воно досить калорійне, тому можна набрати зайву вагу. По-друге, спеція може стати причиною утворення каменів у нирках.

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