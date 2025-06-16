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- Здоров’я
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Названо супи, які в жодному разі не можна їсти: вони небезпечні для здоров’я, і ось чому
Супи традиційно вважаються корисними та поживними стравами, які чудово насичують і підтримують баланс рідини в організмі. Однак не всі з них однаково безпечні. Деякі види супів можуть викликати серйозний дискомфорт чи навіть проблеми зі здоров’ям.
Розповідаємо, від яких супів краще відмовитися, а які обов’язково треба включити до свого раціону для підтримки імунітету та гарного самопочуття.
Які перші страви краще ніколи не їсти, і ось чому
Солянка. Насичена тваринними жирами, копченостями, солоними огірками та маслинами, ця страва є справжнім випробуванням для шлунку, печінки та серця. Якщо її часто їсти, можна набути проблем із підвищеним тиском і набором зайвої ваги. Людям із гастритом, панкреатитом чи іншими захворюваннями шлунково-кишкового тракту солянку рекомендовано взагалі виключити зі свого раціону.
Грибний суп. Так, ця страва має вкрай апетитний вигляд, однак грибний відвар вважається «порожнім», бо в ньому майже немає повноцінних поживних речовин. До того ж, гриби містять екстрактивні речовини, що подразнюють слизову оболонку шлунку. Таку страву не рекомендовано вживати, якщо чутливий кишківник чи є проблеми з травленням.
Гороховий суп. Цей суп важко перетравлюється навіть після термічної обробки, адже ферменти, що містяться в горосі, погано розщеплюються у шлунку. У результаті може бути здуття, метеоризм та проблеми з травленням. Людям із синдромом подразненого кишечника чи хронічними захворюваннями ШКТ його краще уникати.
Які супи дійсно приносять користь: їх рекомендовано їсти щодня
Курячий бульйон з овочами. Цей класичний суп не лише зігріває тіло, а й підтримує імунітет. Завдяки поєднанню легкого м’ясного білка, вітамінів з овочів і корисних жирів, він допомагає організму боротися з інфекціями, сприяє відновленню тканин та контролює апетит. Тому після цієї страви зайвих кілограмів на тілі не буде.
Рибна юшка. Особливо корисна страва з червоної риби, яка містить цінні мікроелементи — залізо, йод, фтор та омега-3 жирні кислоти. Такий суп зміцнює серцево-судинну систему, сприяє кращій роботі мозку і підтримує нервову систему в тонусі.
Овочевий суп — легкий, багатий на клітковину, вітаміни й антиоксиданти. Ця страва вважається справжнім еліксиром для травлення, серця та імунної системи. Вона покращує обмін речовин, знижує запалення в організмі та заряджає енергією на тривалий проміжок часу.