Названо супи, які в жодному разі не можна їсти: вони небезпечні для здоров’я, і ось чому

Розповідаємо, від яких супів краще відмовитися, а які обов’язково треба включити до свого раціону для підтримки імунітету та гарного самопочуття.

Солянка. Насичена тваринними жирами, копченостями, солоними огірками та маслинами, ця страва є справжнім випробуванням для шлунку, печінки та серця. Якщо її часто їсти, можна набути проблем із підвищеним тиском і набором зайвої ваги. Людям із гастритом, панкреатитом чи іншими захворюваннями шлунково-кишкового тракту солянку рекомендовано взагалі виключити зі свого раціону.

Грибний суп. Так, ця страва має вкрай апетитний вигляд, однак грибний відвар вважається «порожнім», бо в ньому майже немає повноцінних поживних речовин. До того ж, гриби містять екстрактивні речовини, що подразнюють слизову оболонку шлунку. Таку страву не рекомендовано вживати, якщо чутливий кишківник чи є проблеми з травленням.