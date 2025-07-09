Чим замінити каву: напої, які виводять токсини, допомагають схуднути та заряджають енергією

Багато хто починає свій ранок із чашки кави, однак деякі види чаю можуть замінити цей напій. Вони мають відмінний тонізуючий ефект і значно корисніші для здоров’я, ніж кава. Експерти зі здорового харчування наголошують, що існують чаї, які допомагають очистити організм, пришвидшують метаболізм і полегшують травлення, тому це ідеальний старт для активного дня. Про це пише ресурс radioclub.ua.

Зелений чай багатий на катехіни, це потужні антиоксиданти, що сприяють розщепленню жиру й активізують обмін речовин. Його м’яка дія покращує енергетичний тонус без різких стрибків, як буває після кави. Також напій має легкий сечогінний ефект, завдяки чому допомагає боротися з набряками на тілі та здуттям живота. Щоб отримати максимальну користь від напою, його краще пити без цукру та інших добавок.

Чай із кульбаби. Кульбаба — це справжній помічник для печінки. Чай із її кореня активізує виведення токсинів, підтримує роботу нирок і сприяє очищенню організму після нічних метаболічних процесів. Завдяки сечогінному ефекту напій зменшує затримку рідини та здуття живота. Ідеальний варіант для тих, хто хоче почати свій день із легкості.