Названо три види сиру, які захищають організм від небезпечних старечих захворювань

Які види сиру найкорисніші / © www.freepik.com/free-photo

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Сир — це не лише вишуканий та смачний продукт, ще він має неоціненну користь для нашого здоров’я. Бо в ньому багато якісного білка, вітамінів групи B і корисних жирів, які вкрай необхідні, щоб підтримувати міцне здоров’я до глибокої старості. Однак є три види сиру, які вважаються найкориснішими, так як запобігають небезпечним віковим захворюванням.

Які види сиру вважаються найкориснішими: їх варто їсти якомога частіше

Експерти наголошують, що найбільше сири цінуються за якісний білок, який є ключовим компонентом клітин організму і бере участь у різноманітних біологічних процесах. Тому цей продукт є ідеальним варіантом для поповнення запасів білка, однак треба знати, який вид сиру вибрати.

Тверді сорти — пармезан, гауда, чедер, багаті на білок, кальцій та вітамін D. Укупі такі речовини захищають від крихкості кісток і різноманітних запалень у суглобах. Також ці види сирів містять вітамін B12, що підтримує роботу нервової системи та зменшує ризики появи деменції.

М’які сири — рикота й моцарела, мають низький вміст тваринних жирів і солі, однак багаті на казеїновий білок. Який забезпечує поступове надходження амінокислот в організм, що допомагає довше зберігати відчуття ситості. А амінокислотні сполуки омолоджують клітини організму, запобігаючи передчасному старінню.

Сири з пліснявою — брі та камамбер. Ці продукти покращують стан кишкової мікрофлори та імунітету, від чого залежить загальне самопочуття. Камамбер містить мірістамід — сполуку, яка покращує роботу мозку і стимулює ріст нейронів, захищаючи від втрати пам’яті та розвитку хвороби Альцгеймера.

Однак лікарі застерігають від надмірного вживання сиру. Варто пам’ятати, що насичені жири тваринного походження не мають перевищувати 10% від добового раціону. Рекомендована порція вживання сиру — до 120 грамів м’яких сортів чи до 40 грамів твердих сирів на день.

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Як правильно вибрати якісний сир: на що звертати увагу

Під час купівлі сиру варто звертати свою увагу на декілька важливих нюансів:

Колір. Натуральний сир матиме рівномірний відтінок без будь-яких різких переходів. Чим вища жирність продукту, тим жовтішим він буде. Якщо колір сиру яскравий, це може говорити про наявність барвників. А якщо продукт занадто білий, це означає, що в ньому багато солі й мало жиру.

Консистенція. Текстура продукту повинна бути однорідною. Якщо сир має неоднорідні ділянки та плями, він не пройшов повний цикл дозрівання.

Скоринка. Виробники зазвичай покривають тверді сорти сиру натуральною чи восковою оболонкою. Білий наліт на поверхні може свідчити про недотримання умов зберігання. Такий сир краще не купувати, щоб не отруїтися.

Натуральність. Сир краще купувати натуральний, який не міститиме зайвих складників та барвників. Тоді він принесе найбільшу користь для вашого здоров’я.