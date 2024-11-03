Названо варення, яке обов’язково треба їсти в холодну пору року, і ось чому

Лікарі рекомендують включати до свого раціону ці три види варення восени та взимку.

Українські господині влітку й восени старанно роблять заготовки на зиму. Серед таких обов’язковим смаколиком є варення, яке не лише смачне, а й надзвичайно корисне. Адже ще наші бабусі лікували варенням застуду, кашель та збивали температуру. Медики радять у холодну пору року обов’язково їсти ці три види варення, і ось чому.

Яке варення вважається найкориснішим: поради лікарів

Малинове варення допомагає від застуди, збиває високу температуру та лікує хворе горло. Якщо є ларингіт, фарингіт та інші хвороби горла, тоді варення краще їсти просто так. За застуди та кашлю необхідно додавати смаколик до чаю. Малину на зиму можна варити чи перетирати з цукром, від цього вона не втратить своєї користі.

допомагає від застуди, збиває високу температуру та лікує хворе горло. Якщо є ларингіт, фарингіт та інші хвороби горла, тоді варення краще їсти просто так. За застуди та кашлю необхідно додавати смаколик до чаю. Малину на зиму можна варити чи перетирати з цукром, від цього вона не втратить своєї користі. Смородинове варення вважається найкориснішим, оскільки містить потужну частку вітаміну С, який допомагає зміцнювати імунітет. Також смородина багата на фітоніциди – сполуки, які лікують грип та допомагають захистити організм від інших вірусних захворювань. Медики рекомендують заготовляти на зиму не варену смородину, а сиру, перетерту з цукром, у такому вигляді вона більш корисна, бо зберігає всі свої вітаміни.

вважається найкориснішим, оскільки містить потужну частку вітаміну С, який допомагає зміцнювати імунітет. Також смородина багата на фітоніциди – сполуки, які лікують грип та допомагають захистити організм від інших вірусних захворювань. Медики рекомендують заготовляти на зиму не варену смородину, а сиру, перетерту з цукром, у такому вигляді вона більш корисна, бо зберігає всі свої вітаміни. Варення з шипшини містить у своєму складі вітамін С й антиоксиданти, тому не лише зміцнює імунітет, а й захищає клітини від окиснення. Цей вид варення можна назвати омолоджувальним, адже за рахунок вмісту антиоксидантів воно сприяє виробленню колагену. Тому після вживання цього смаколика шкіра стає пружною та еластичною.

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