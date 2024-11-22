Названо ягоди, які лікують абсолютно все: корисні для серця, печінки, мозку й кишківника

Ягоди варто збирати вже після заморозків, щоб вони не були гіркими, і перетирати з медом, тоді від них можна отримати максимальну користь.

Це звичайна горобина, яка завдяки потужному вмісту вітамінів та мінералів позитивно впливає на всі системи організму.

Яка користь червоної горобини: що лікує

Горобина містить вітаміни А, С, залізо та йод, тому вкрай корисна за хвороби жовчного міхура й допомагає від залізодефіцитної анемії. До того ж, ягоди допомагають покращити еластичність судин і полегшують симптоми варикозного розширення вен.

Червона горобина також корисна для налагодження правильної роботи ШКТ. Її вживають для зниження кислотності шлунку, від гастриту і запорів. Лікарі рекомендують вживати горобину людям літнього віку, у яких є проблеми із травленням.

Вживання плодів полегшує симптоми циститу, гепатиту, ревматизму та артриту. Ягоди червоної горобини мають ефект детоксу, здатні запускати очищення організму від шлаків і токсичних речовин. Ще горобина має відхаркувальну, сечогінну та жовчогінну дію.

Сорбіт у складі горобини запобігає ожирінню печінки та знижує “поганий” холестерин у крові. Червона горобина – це антигіпоксант, який допомагає за хвороби серця, покращує кровообіг в мозку, захищає організм від появи ракових клітин.

Лікарі зазначають, що горобина може допомогти навіть за безпліддя. Однак наукою цей факт не підтверджено.

Як правильно вживати горобину

Щоб позбутися гіркоти плодів, требі перед уживанням ягоди заморозити.

Із заморожених ягід можна робити чаї, також перетерти їх із цукром чи медом.

Найкраще збирати горобину після заморозків, тоді вона не гірчитиме.

Також можна заварювати чай із сушених ягід, вони продаються в аптеках і магазинах.

Варто пам’ятати, що не можна займатися самолікуванням. За необхідності треба обов’язково звертатися до лікаря.

Читайте також:

Вчені назвали один продукт, який потрібно додати до раціону всіх чоловіків: він підвищує потенцію

Вчені назвали недорогі продукти, які захищають організм від зростання ракових клітин

Кому не можна їсти буряк: перевірте себе