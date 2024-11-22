Названо ягоди, які лікують абсолютно все: корисні для серця, печінки, мозку й кишківника

Ягоди варто збирати вже після заморозків, щоб вони не були гіркими, і перетирати з медом, тоді від них можна отримати максимальну користь.
Це звичайна горобина, яка завдяки потужному вмісту вітамінів та мінералів позитивно впливає на всі системи організму.
Яка користь червоної горобини: що лікує
Горобина містить вітаміни А, С, залізо та йод, тому вкрай корисна за хвороби жовчного міхура й допомагає від залізодефіцитної анемії. До того ж, ягоди допомагають покращити еластичність судин і полегшують симптоми варикозного розширення вен.
Червона горобина також корисна для налагодження правильної роботи ШКТ. Її вживають для зниження кислотності шлунку, від гастриту і запорів. Лікарі рекомендують вживати горобину людям літнього віку, у яких є проблеми із травленням.
Вживання плодів полегшує симптоми циститу, гепатиту, ревматизму та артриту. Ягоди червоної горобини мають ефект детоксу, здатні запускати очищення організму від шлаків і токсичних речовин. Ще горобина має відхаркувальну, сечогінну та жовчогінну дію.
Сорбіт у складі горобини запобігає ожирінню печінки та знижує “поганий” холестерин у крові. Червона горобина – це антигіпоксант, який допомагає за хвороби серця, покращує кровообіг в мозку, захищає організм від появи ракових клітин.
Лікарі зазначають, що горобина може допомогти навіть за безпліддя. Однак наукою цей факт не підтверджено.
Як правильно вживати горобину
- Щоб позбутися гіркоти плодів, требі перед уживанням ягоди заморозити.
- Із заморожених ягід можна робити чаї, також перетерти їх із цукром чи медом.
- Найкраще збирати горобину після заморозків, тоді вона не гірчитиме.
- Також можна заварювати чай із сушених ягід, вони продаються в аптеках і магазинах.
Варто пам’ятати, що не можна займатися самолікуванням. За необхідності треба обов’язково звертатися до лікаря.
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