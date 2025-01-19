Названо ягоду, яка подовжує життя й лікує купу хвороб

Ці темно-червоні ягоди з'являються на прилавках на початку осені, ними лікував своїх пацієнтів сам Гіппократ.

Це кизил, який цінують за його потужні лікувальні властивості. А все завдяки тому, що ягоди містять вітамін С у великій кількості, магній, сірку, залізо й антиоксиданти, які захищають від захворювань і налагоджують роботу багатьох систем організму. Однак найголовнішою властивістю кизилу вважається те, що ягоди за рахунок вмісту антиоксидантних сполук можуть подовжувати життя. Розповідаємо, яка ще користь кизилу, що лікує, як правильно вживати ягоди.

Які хвороби лікує кизил: як найкраще вживати ягоди

Захищає від застуди й підвищує імунітет. Кизил містить вітамін С, тому в рази підвищує опірність організму до застуди та вірусних захворювань. Щоб зміцнити імунітет, треба упродовж тижня з’їдати по пів склянки ягід.

Кизил містить вітамін С, тому в рази підвищує опірність організму до застуди та вірусних захворювань. Щоб зміцнити імунітет, треба упродовж тижня з’їдати по пів склянки ягід. Розганяє метаболізм. Ягоди кизилу містять пектин, який допомагає швидше засвоюватися їжі, виводить шлаки й токсини з організму. Тому тим, хто хоче швидко й безпечно худнути, треба їсти кизил.

Ягоди кизилу містять пектин, який допомагає швидше засвоюватися їжі, виводить шлаки й токсини з організму. Тому тим, хто хоче швидко й безпечно худнути, треба їсти кизил. Допомагає, якщо є проблеми з кишківником та шлунком. Щоб позбутися дискомфортних відчуттів у животі, здуття та метеоризму, треба перед основним прийомом їжі вживати по 3 ягоди кизилу.

Щоб позбутися дискомфортних відчуттів у животі, здуття та метеоризму, треба перед основним прийомом їжі вживати по 3 ягоди кизилу. Кизил допомагає полегшити симптоми за цукрового діабету. Лікарі рекомендують пити сік зі свіжих плодів кизилу, це допоможе знизити рівень цукру в крові.

Лікарі рекомендують пити сік зі свіжих плодів кизилу, це допоможе знизити рівень цукру в крові. Лікує проблемну шкіру. Якщо є прищики, вугрі, висипання та інші проблеми шкіри, треба їсти по пів склянки кизилу на день. Через декілька днів шкіра стане чистішою та гарнішою на вигляд. Також ягоди допомагають лікувати екземи, варто їсти свіжі ягоди, також пити компоти й відвари з кизилу.

Якщо є прищики, вугрі, висипання та інші проблеми шкіри, треба їсти по пів склянки кизилу на день. Через декілька днів шкіра стане чистішою та гарнішою на вигляд. Також ягоди допомагають лікувати екземи, варто їсти свіжі ягоди, також пити компоти й відвари з кизилу. Полегшує симптоми геморою. У народній медицині відомий один дуже ефективних способів лікування геморою. Треба упродовж 5 днів їсти по дві склянки ягід кизилу за годину до основного прийому їжі.

У народній медицині відомий один дуже ефективних способів лікування геморою. Треба упродовж 5 днів їсти по дві склянки ягід кизилу за годину до основного прийому їжі. Лікує грип та ангіну. Свіжий сік та морс із ягід кизилу мають жарознижувальний ефект. А кизилове варення допомагає позбутися болю в горлі.

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