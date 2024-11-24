Названо зелень, яка може спричинити тромбоз, хоча вона вважається дуже корисною

Зелень прийнято вважати найкориснішим продуктом, але деякі її види можуть стати причиною проблем зі здоров’ям.

Яка зелень може стати причиною появи тромбів у судинах

Справа ось у чому. Деякі види зелені багаті на жиророзчинний вітамін К, який відповідає за систему гомеостазу. Тобто цей вітамін допомагає згортанню крові, через що відбувається швидке загоєння ран, тому люди не стікають кров'ю за найменших кровотеч.

Однак, якщо є підвищений ризик тромбоутворення, треба відмовитися від цієї зелені. Особливо це стосується тих людей, яким призначено лікування коагулянтами – препаратами, які розріджують кров. Бо за вживання цих видів зелені їхня дія значно послабшає.

На першому місці за вмістом вітаміну К опинилася петрушка, 100 грамів цієї зелені містить 20 добових доз вітаміну К, що підвищує ризик тромбозу. Окрім того, вітаміну К також багато в базиліку, у 100 грамах якого міститься 7 добових доз. Третє місце посідає шпинат, він містить у 100 грамах 6 добових доз вітаміну К.

Читайте також:

Який має бути тиск у людей літнього віку: про це варто знати

Названо 5 найкращих спецій для схуднення: знижуємо вагу смачно