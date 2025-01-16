Не 10 000: тренер розповів, скільки тисяч кроків треба ходити щодня, щоб худнути

Він наголосив, що ходьба пішки може зробити вас здоровішими.

Український фітнес-тренер та блогер Віктор Мандзяк розповів, що якщо щодня ходити по 7 тисяч кроків, то це матиме позитивний вплив на здоров'я.

Про це йдеться в інтерв'ю для каналу "Балючі теми".

Тренер зазначив, що наукові дані показують, що від 7 тисяч кроків кожного дня починається позитивний вплив на здоров'я і навіть фігуру.

"7 тисяч кроків – це той мінімум, який має ходити кожного дня будь-яка свідома людина, яка хоче бути здоровою, хоче бути стрункою та отримати всі профіти від цього", - поділився Мандзяк.

Він додав, що якщо людина цього не робитиме, то у неї не обов'язково може з'явитися зайва вага. Проте це за умови, якщо вона дотримуватиметься необхідної для неї калорійності їжі.

"А на практиці, що показують експериментальні дані? Що люди, які менше рухаються, вони зазвичай переїдають. За підвищеної рухової активності організм ніби краще визначає, скільки калорій треба спожити. І це показують старі експериментальні дані ще 50-х років Маєра і сучасні дані", - додав тренер.

За його словами, ходьба – це найпростіший, найприємніший вид фізичної активності.

"Її можна зробити ще більш приємною, гуляючи з друзями, слухаючи подкасти, улюблену музику, гуляючи з собакою чи в гарних місцях, в парках. Також можна ходити пішки на роботу", - зазначає блогер.

Нагадаємо, чоловік пройшов 250 000 кроків за тиждень і був шокований, як змінилося його тіло. Експерти розповіли, чи є це безпечним способом схуднення.

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