У яких цитрусових найбільше вітаміну С / © Pexels

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Цитрусові особливо популярні взимку, адже вони є джерелом вітамінів, мінералів, клітковини та антиоксидантів. Однак апельсини, мандарини, грейпфрути й помело мають різний поживний склад, а вживання деяких із них разом із ліками може навіть нашкодити здоров’ю.

Про це пише угорське видання EgészségKalauz.

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Помело

Серед чотирьох популярних цитрусових саме помело вирізняється найбільшим середнім вмістом вітаміну С. У 100 грамах його м’якоті міститься близько 61 мг цього вітаміну, що становить понад три чверті референтної добової норми для дорослих, яку використовують у ЄС.

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Вітамін С, на який багате помело, необхідний для утворення колагену, нормальної роботи імунної системи та засвоєння заліза з рослинної їжі. Також фрукт містить калій та флавоноїди, потенційні антиоксидантні й протизапальні властивості яких досліджують науковці.

Крім того, у 100 грамах помело лише 38 ккал, тому його можна включати до раціону під час схуднення. Водночас варто враховувати розмір порції, адже м’якоть великого плода може важити кілька сотень грамів.

Грейпфрут

Особливу цінність грейпфрута становить пектин — розчинна клітковина, достатнє споживання якої може сприяти регулюванню рівня холестерину та цукру в крові, а також підтримувати здоров’я кишківника.

Червоні сорти грейпфрута додатково містять лікопен — антиоксидант, який також надає характерного забарвлення помідорам.

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Попри поширену думку, грейпфрут не містить речовин, які самі собою прискорюють спалювання жиру. Водночас завдяки високому вмісту води та низькій калорійності — близько 42 ккал на 100 грамів рожевого або червоного грейпфрута — його можна включати до раціону під час схуднення.

Апельсин

Апельсини є джерелом не лише вітаміну С, а й калію, кальцію, фолатів та клітковини. У 100 грамах фрукта міститься близько 53 мг вітаміну С та 2,4 грама харчових волокон.

Особливу увагу дослідників привертає гесперидин — рослинна сполука, потенційний вплив якої на роботу кровоносних судин, артеріальний тиск і запальні процеси продовжують вивчати.

Не варто також ретельно очищати апельсин від білих волокон під шкіркою, адже вони містять клітковину та цінні рослинні сполуки.

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Мандарин

Хоча мандарини зазвичай містять менше вітаміну С, ніж апельсини та помело, вони є джерелом цінного каротиноїду — бета-криптоксантину.

Організм здатний частково перетворювати його на вітамін А, необхідний для підтримання нормального зору, здоров’я шкіри, слизових оболонок та роботи імунної системи.

Водночас серед чотирьох розглянутих цитрусових мандарини мають відносно високий вміст природного цукру. Тому людям із діабетом та інсулінорезистентністю варто особливо уважно стежити за розміром порцій.

У яких цитрусових найбільше вітаміну С

За даними Міністерства сільського господарства США (USDA), середній вміст вітаміну С у 100 грамах сирої м’якоті становить:

помело — 61 мг;

апельсин — 53 мг;

грейпфрут — 31 мг;

мандарин — 27 мг.

Однак ці показники можуть відрізнятися залежно від сорту, стиглості фруктів, умов вирощування та тривалості зберігання.

Варто також пам’ятати, що достатнє споживання вітаміну С підтримує нормальну роботу імунної системи, проте саме собою не запобігає застуді чи грипу.

Які цитрусові не можна поєднувати з ліками

Особливо обережними з грейпфрутом і помело варто бути людям, які приймають певні медикаменти. Сполуки в цих фруктах можуть впливати на розщеплення та всмоктування деяких лікарських речовин, підвищуючи їхню концентрацію в крові або знижуючи ефективність препаратів.

Зокрема, йдеться про деякі препарати для зниження рівня холестерину, артеріального тиску, лікування порушень серцевого ритму та пригнічення імунної системи.

Навіть перерва у кілька годин між прийманням ліків і вживанням фруктів не завжди допомагає уникнути небажаної взаємодії.

Солодкі апельсини та мандарини зазвичай не спричиняють такої взаємодії. Однак апельсиновий сік може перешкоджати всмоктуванню деяких препаратів, зокрема антигістамінного засобу фексофенадину. Тому варто уважно читати інструкцію до ліків та за потреби консультуватися з фармацевтом.

Як правильно вживати цитрусові та кому варто бути обережними

Цілі фрукти зазвичай корисніші за свіжовичавлені соки. Під час приготування напою втрачається значна частина клітковини, тоді як більша частина природного цукру залишається. Крім того, цілі фрукти краще насичують, а вуглеводи з них можуть засвоюватися повільніше.

Людям із діабетом та інсулінорезистентністю особливо важливо враховувати розмір порцій. Наприклад, велика порція помело може містити більше вуглеводів, ніж невеликий апельсин чи мандарин.

У деяких людей із рефлюксною хворобою цитрусові можуть посилювати печію. Однак повністю відмовлятися від цих фруктів необов’язково — усе залежить від індивідуальної переносимості та кількості спожитого.

Коригувати кількість цитрусових у раціоні також може бути необхідно за певних захворювань нирок, які потребують обмеження споживання калію.

Крім того, часте вживання кислих фруктів може пошкоджувати зубну емаль. Тому після їхнього споживання рекомендовано прополоскати рот водою, а зуби чистити не раніше ніж за 30 хвилин.

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