Не будете більше прокидатися вночі, щоб поїсти: причини "нічного апетиту" і що робити

Звичка їсти вночі притаманна великій кількості людей. На жаль, вона несе шкоду для здоров'я. Чому апетит приходить вночі і як позбутися синдрома "нічної їжі".

Насамперед, потрібно звернути увагу на здоров'я. Якщо останнім часом у вас не змінювався спосіб життя, ви залишаєтесь емоціонально стабільними та дотримуєтесь звичного режиму харчування, але раптом почали прокидатися вночі, щоб поїсти, можливо причина в гормональному дисбалансі. Голод в нічний час знижує вироблення лептину і мелатоніну в нічний час та підвищує синтез кортизолу ввечері.

Через подібний збій в режимі харчування можуть розвиватися різноманітні захворювання шлунково-кишкового тракту, а це провокує збільшення ваги та зниження стресостійкості. Якщо ви не можете впоратися з нічним жертям впродовж 2-3 місяців, краще звернутися до лікаря. Підходяще лікування може підібрати лише дієтолог або ендокринолог.

Але якщо нічне жерті відбувається через зовнішні фактори, емоційний стан чи індивідуальні особливості організму, ви можете вирішити проблему і самостійно.

Чому вночі нападає жертя і як з цим боротися

Чому вночі нападає жертя? / Фото: pixabay.com

Причина в постійних нічних перекушуваннях може критися в рідкісних прийманнях їжі. Відмовок у людини може бути багато: немає часу на роботі, не хочеться йти в кафе, неможливо взяти з собою повноцінний обід. Але якщо ви дійсно хочете припинити вставати вночі, щоб поїсти, потрібно вирішити цю проблему і налагодити систему харчування вдень.

Чому це важливо? Якщо людина їсть менше трьох разів на день, порушується система контролю апетиту. Тому в організмі збільшується кількість гормону греліну. Це виявляється до вечора в підвищенному відчутті голоду. І тут жодна сила волі не зможе допомогти, тому що лише вона не знизить рівень гормону.

Що робити:

Щодня потрібно харчуватися щонайменше тричі, якщо ви відносно здорові і не маєте проблем із зайвою вагою. ВООЗ взагалі рекомендує 4-разове харчування: три основні приймання їжі та перекушування. При цьому калорійність кожного не повинно перевищувати 300 Ккал. Також обов'язково щоразу поєднуйте білки, вуглеводи та жири. Спробуйте організувати харчування в офісі. Якщо під боком є кафе, завжди можна знайти в меню щось підходяще (м'ясо, рибу, салат, гарнір). Можете принести обід із собою. При чому не обов'язково брати перше, друге, третє та компот. Можна зупинитися на сендвічі з цільнозернового хліба, нежирного соуса, запеченого м'яса, овочами. Для перекушування відмінно підійдуть горіхи, нарізаний соломкою сир з овочами тощо.

Ще однією причиною нічного апетиту можна назвати відсутність апетиту в другій половині дня. Якщо ви часто обмежуєтеся вранішнім горнятком кави, то ближче до вечора відчуття голоду точно буде досить сильним. Лікарі пов'язують це з особливостями біоритмів людини, яким підпорядковане і відчуття голоду. В різних людей воно може виникати в різний час дня та різну кількість разів. В такому разі може бути досить складно підтримувати вагу в нормі, але і з такої ситуації можна знайти вихід.

Що робити:

Обов'язково поїжте увечері, адже тілу потрібен будівельний матеріал для нових клітин і енергія, тому вечеря повинна бути ситною. Найкращими продуктами можна назвати рибу чи пісне м'ясо, рагу з некрохмалистих овочів, овочевий салат, гарнір з пасти із твердих сортів пшениці, бобові, гриби. Додайте обов'язкове приймання їжі в першій половині дня. Потрібно з'їсти бодай щось. Наприклад, легка страва — салат з капусти, нежирний сир з огірком та зеленню, жменя горіхів та ягід, кефір.

Впливає на появу нічного жертя і стресова ситуація. Через підвищену емоційну напругу відбувається викид великої кількості кортизолу. Якщо ж стресова ситуація триває досить довго чи людина зазнає перевантаження нервової системи, можуть порушуватися природні коливання цього гормону. Саме в другій половині дня кортизол досягає найвищої точки, коли людина відчуває стрес. А це призводить до збільшення вироблення інсуліну, тому вночі відчувається звірячий апетит.

Що робити:

Навчіться зменшувати рівень стресу будь-яким доступним способом: прогулянка в середньому темпі, медитація, дихання, творчість, прослуховування музики. Допомагають зменшити відчуття стресу і фізичні навантаження. Не забувайте, що під час емоційного навантаження сильніше спалюються деякі вітаміни, тому важливо додатково приймати магній і вітаміни групи В. Також додайте до свого раціону продукти з жирними Омега-3 кислотами. Вони допомагають підвищити чутливість клітин до кортизолу, що знижує його вироблення.

Чим можна заглушити відчуття голоду: що з'їсти на ніч, якщо дуже хочеться

Насамперед, варто запам'ятати, що їжа не повинна збільшувати рівень глюкози в крові та викид інсуліну, тому це мають бути продукти з невеликим вмістом вуглеводів та низьким глікемічним індексом. Не їжте на ніч фрукти, тому що вони якраз і забезпечують ці "інсулінові гойдалки", через які досить швидко знову хочеться їсти.

Найкраще з'їсти перед сном нежирний сир із зеленню та томатами, сендвіч з цільнозернового хліба та нежирною рибою, яєчний білок без солі, нарізані овочі з гуакамоле, смажений нут зі спеціями, скибочки пісної яловичини або курятини, рулетики з салатного листя, індички та авокадо.

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