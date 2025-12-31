Не дають заснути вночі: симптоми, які не варто ігнорувати

Безсоння / © Credits

Національна служба охорони здоров’я Великої Британії (NHS) запроваджує правило «двох годин» для людей, які відчувають нічний дискомфорт у ногах і мають одразу кілька характерних симптомів. Медики закликають не ігнорувати такі прояви та звертатися до сімейного лікаря.

Про це повідомило видання Express.

У службі охорони здоров’я пояснюють: дивні відчуття в ногах уночі можуть свідчити про синдром неспокійних ніг. Серед ключових ознак — сильне бажання рухати ногами, що посилюється у стані спокою, поколювання, пульсація або свербіж, а також біль. Найчастіше симптоми турбують саме вночі або під час відпочинку, інколи поширюючись і на руки.

Якщо через це порушується сон, фахівці радять обов’язково проконсультуватися з лікарем. Водночас людям рекомендують дотримуватися так званого «правила двох годин» — зокрема, не вживати алкоголь щонайменше за дві години до сну.

Для полегшення стану NHS радить прості кроки вдома: бути фізично активними вдень, лягати спати й прокидатися в один і той самий час, подбати про темряву й тишу в спальні, приймати теплу ванну або використовувати грілку для ніг. За появи симптомів можуть допомогти легка ходьба, розтягування чи масаж, а також заняття, що відволікають увагу — читання або ігри. Окремо медики радять відмовитися від куріння.

Водночас фахівці застерігають: не варто вживати кофеїн після обіду, щільно їсти чи інтенсивно тренуватися пізно ввечері, користуватися гаджетами безпосередньо перед сном і спати вдень.

Причинами синдрому неспокійних ніг у NHS називають порушення рівня заліза та дофаміну в організмі. Ризик також вищий у людей із сімейною схильністю, під час вагітності, за залізодефіцитної анемії, хвороб нирок або на тлі приймання окремих ліків.

Нагадаємо, вчені розповіли, що може статися з вашим організмом за один місяць без алкоголю, і запропонували новий челендж.