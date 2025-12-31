- Дата публікації
Не дають заснути вночі: симптоми, які не варто ігнорувати
Дивні відчуття в ногах, що посилюються вночі, можуть бути ознакою поширеного синдрому. Лікарі радять звернути увагу на три характерні симптоми та вечірні звички.
Національна служба охорони здоров’я Великої Британії (NHS) запроваджує правило «двох годин» для людей, які відчувають нічний дискомфорт у ногах і мають одразу кілька характерних симптомів. Медики закликають не ігнорувати такі прояви та звертатися до сімейного лікаря.
Про це повідомило видання Express.
У службі охорони здоров’я пояснюють: дивні відчуття в ногах уночі можуть свідчити про синдром неспокійних ніг. Серед ключових ознак — сильне бажання рухати ногами, що посилюється у стані спокою, поколювання, пульсація або свербіж, а також біль. Найчастіше симптоми турбують саме вночі або під час відпочинку, інколи поширюючись і на руки.
Якщо через це порушується сон, фахівці радять обов’язково проконсультуватися з лікарем. Водночас людям рекомендують дотримуватися так званого «правила двох годин» — зокрема, не вживати алкоголь щонайменше за дві години до сну.
Для полегшення стану NHS радить прості кроки вдома: бути фізично активними вдень, лягати спати й прокидатися в один і той самий час, подбати про темряву й тишу в спальні, приймати теплу ванну або використовувати грілку для ніг. За появи симптомів можуть допомогти легка ходьба, розтягування чи масаж, а також заняття, що відволікають увагу — читання або ігри. Окремо медики радять відмовитися від куріння.
Водночас фахівці застерігають: не варто вживати кофеїн після обіду, щільно їсти чи інтенсивно тренуватися пізно ввечері, користуватися гаджетами безпосередньо перед сном і спати вдень.
Причинами синдрому неспокійних ніг у NHS називають порушення рівня заліза та дофаміну в організмі. Ризик також вищий у людей із сімейною схильністю, під час вагітності, за залізодефіцитної анемії, хвороб нирок або на тлі приймання окремих ліків.
