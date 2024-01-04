Не губіть своє здоров’я: чому лікарі рекомендують літнім людям відмовитися від цього напою

Напій може спровокувати багато проблем зі здоров’ям у осіб похилого віку.
Це міцний чорний чай. Сам по собі напій не несе жодної загрози для здоров’я людей, він тонізує, бадьорить і підвищує тиск. Але літнім людям не варто пити занадто міцний чорний чай, адже у такому віці підвищення тиску має велике значення. Розповідаємо, чим може бути шкідливий міцний чорний чай для літніх людей.
Яка шкода чорного чаю для здоров’я
- Ризик загострення гіпертонії. У напої міститься кофеїн, який не шкідливий для молоді, а для людей похилого віку він несе загрозу проблем із серцево-судинною системою.
- Шкода для кишківника. Якщо є проблеми зі шлунково-кишковим трактом, то міцний чай може спровокувати печію і посилити хворобу шлунку, провокуючи надмірне виділення шлункового соку.
- Велика кількість барвників і добавок. Якщо чай низької якості, то він може містити барвники, які вкрай шкідливі для організму і не лише літніх людей.
- Головний біль та безсоння. Чорний чай, окрім кофеїну, містить теїн, який діє як енергетик, тому може спровокувати збудження та різкий стрибок тиску.
- Ризик закрепів. Міцний чорний чай має закріпляючу дію, тому його не варто пити тим, хто має таку проблему.
- Підвищує температуру тіла. Чорний чай містить теофілін – це психоактивна речовина, яка здатна підвищувати температуру тіла.
- Підвищує тиск очей. Чорний міцний чай не можна пити тим, хто хворіє на глаукому, бо він ще більше підвищує очний тиск.
- Виводить магній з організму. Цей мікроелемент відповідає за якісну роботу нервової системи, тому може провокувати дратівливість, тривогу і тахікардію.
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