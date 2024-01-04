Не губіть своє здоров’я: чому лікарі рекомендують літнім людям відмовитися від цього напою

Це міцний чорний чай. Сам по собі напій не несе жодної загрози для здоров’я людей, він тонізує, бадьорить і підвищує тиск. Але літнім людям не варто пити занадто міцний чорний чай, адже у такому віці підвищення тиску має велике значення. Розповідаємо, чим може бути шкідливий міцний чорний чай для літніх людей.

Яка шкода чорного чаю для здоров’я

Ризик загострення гіпертонії. У напої міститься кофеїн, який не шкідливий для молоді, а для людей похилого віку він несе загрозу проблем із серцево-судинною системою.

У напої міститься кофеїн, який не шкідливий для молоді, а для людей похилого віку він несе загрозу проблем із серцево-судинною системою. Шкода для кишківника. Якщо є проблеми зі шлунково-кишковим трактом, то міцний чай може спровокувати печію і посилити хворобу шлунку, провокуючи надмірне виділення шлункового соку.

Якщо є проблеми зі шлунково-кишковим трактом, то міцний чай може спровокувати печію і посилити хворобу шлунку, провокуючи надмірне виділення шлункового соку. Велика кількість барвників і добавок. Якщо чай низької якості, то він може містити барвники, які вкрай шкідливі для організму і не лише літніх людей.

Якщо чай низької якості, то він може містити барвники, які вкрай шкідливі для організму і не лише літніх людей. Головний біль та безсоння. Чорний чай, окрім кофеїну, містить теїн, який діє як енергетик, тому може спровокувати збудження та різкий стрибок тиску.

Чорний чай, окрім кофеїну, містить теїн, який діє як енергетик, тому може спровокувати збудження та різкий стрибок тиску. Ризик закрепів. Міцний чорний чай має закріпляючу дію, тому його не варто пити тим, хто має таку проблему.

Міцний чорний чай має закріпляючу дію, тому його не варто пити тим, хто має таку проблему. Підвищує температуру тіла. Чорний чай містить теофілін – це психоактивна речовина, яка здатна підвищувати температуру тіла.

Чорний чай містить теофілін – це психоактивна речовина, яка здатна підвищувати температуру тіла. Підвищує тиск очей. Чорний міцний чай не можна пити тим, хто хворіє на глаукому, бо він ще більше підвищує очний тиск.

Чорний міцний чай не можна пити тим, хто хворіє на глаукому, бо він ще більше підвищує очний тиск. Виводить магній з організму. Цей мікроелемент відповідає за якісну роботу нервової системи, тому може провокувати дратівливість, тривогу і тахікардію.

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