Не гречка і не вівсянка: названо найкориснішу крупу, яка зміцнює серце і дарує молодість

Яка найкорисніша крупа / © Freepik

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Йдеться про пшоно — простий, недорогий, але надзвичайно цінний продукт, який варто включити до свого раціону усім, хто хоче мати міцне здоров’я і великий запас енергії до глибокої старості.

Пшоно — недооцінений суперфуд

Пшоно чи просо відоме людству ще з давнини. А українські козаки готували з нього свою традиційну страву — куліш.

Ця крупа вкрай корисна практично для всіх систем організму. Пшоно не містить глютену, легко засвоюється та забезпечує організм всіма необхідними поживними речовинами. На відміну від багатьох інших круп, пшоно не окислюється, а навпаки, допомагає виводити токсини, підтримуючи кислотно-лужний баланс в організмі.

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Яка найголовніша користь пшона для здоров’я: про це мало хто знає

Зміцнює серце й судини. Пшоно містить потужну частку магнію, калію й вітамінів групи B. Це саме ті елементи, які критично важливі для здоров’я серцево-судинної системи. Вживання цієї крупи знижує ризик гіпертонії, допомагає регулювати серцевий ритм і покращує еластичність судин. За регулярного вживання пшона знижується рівень «поганого» холестерину у крові.

Покращує травлення. Пшоно є потужним джерелом харчових волокон, які м’яко стимулюють перистальтику кишечника, боряться із закрепами та сприяють розмноженню здорової мікрофлори. Окрім того, крупа має легкий сечогінний ефект, що особливо корисно за набряків.

Допомагає подолати слабкість та знесилення. Пшоно багате на залізо, мідь і марганець, які підтримують рівень енергії, стимулюють кровотворення і зміцнюють імунітет. Ця крупа стане справжнім порятунком для тих, хто часто відчуває втому або відновлюється після хвороби.

Для молодості та краси шкіри й волосся. Вітаміни групи B, цинк та амінокислоти в складі пшона позитивно впливають на стан шкіри, волосся та нігтів. Регулярне вживання цієї крупи сприяє природному очищенню організму, розгладженню зморшок та запобіганню появи нових.

Як правильно вживати пшоно

Перед приготуванням пшоно треба декілька разів промити проточною водою, а потім обдати окропом — це прибере гіркоту крупи.

Варити можна як на воді, так і на молоці.

Додавайте до супів, рагу чи готуйте з нього каші, пудинги та запіканки.