Не гречка і не вівсянка: названо найкращу та найкориснішу кашу для українців

Яка найкорисніша каша / © pixabay.com

Ми звикли, що вівсянка — ідеальний сніданок для міцного здоров’я, а гречка — базова каша в раціоні. Проте є ще одна каша, яка їх перевершує. Йдеться про перловку — очищений ячмінь, що зберіг майже всі природні поживні речовини та має купу корисних властивостей. Про це пише ресурс «Радіо Трек».

Чому варто звернути увагу на перловку, яка її користь для здоров’я

Багато років перлова каша залишалася недооціненою. Але сучасні дослідження показали, що цей простий і недорогий продукт є справжнім скарбом для здоров’я, і ось чому.

Багатий вітамінно-мінеральний склад. Перловка містить вітаміни групи B (B1, B2, B3, B6), магній, фосфор, залізо, цинк, мідь і марганець.

Бета-глюкани. Розчинна клітковина, яка знижує рівень «поганого» холестерину та підтримує роботу серця.

Високий вміст клітковини. Забезпечує тривале відчуття ситості та допомагає контролювати вагу.

Підтримка імунітету. Завдяки антиоксидантам та амінокислотам, серед яких лізин, що сприяє синтезу колагену й відновленню тканин.

Природний пребіотик. Живить корисні бактерії кишечника, покращуючи травлення.

Низький глікемічний індекс. Допомагає утримувати стабільний рівень цукру в крові, що важливо для профілактики діабету.

Захист серцево-судинної системи. Зменшує ризик розвитку атеросклерозу, гіпертонії й інсульту.

Протизапальна дія. Речовини в складі перлової крупи допомагають знижувати рівень запалення в організмі.

Чим перловка краща за гречку й вівсянку

На відміну від вівсянки, перловка має більше бета-глюканів і магнію, а її клітковина повільніше перетравлюється, що робить її ідеальною для тих, хто хоче мати стабільно високий рівень енергії упродовж усього дня. У порівнянні з гречкою, вона краще діє на кишкову мікрофлору й має вищий вміст селену, який захищає клітини від старіння.

Як додавати перловку до свого раціону

Перловка ідеально смакуватиме: