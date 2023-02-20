Не ігноруйте: експерти назвали п'ять проблем зі здоров'ям, які виникають після п'ятдесяти років

Звичайно виникнення хронічних захворювань залежить також від генетики, расової і етнічної приналежності, способу життя. Однак після п'ятидесятирічного віку шанси на їхній розвиток зростають. Читайте про те, що кажуть експерти, в матеріалі ТСН.ua.

За даними ВООЗ (Всесвітня організація охорони здоров'я), сьогодні люди в усьому світі живуть довше і можуть розраховувати на те, що їхнє життя триватиме понад 60 років. Згідно з інформацією, до 2030 року кожній шостій людині на планеті буде 60 років чи більше. При цьому частка населення зросте до 1,4 мільярда. А до 2040 року ця цифра досягне вже 2,1 мільярда.

Терапевтка з кафедри загальної медицини Мічигансткого університету Ренука Тіпірнені вважає, що разом із зростанням кількості літніх людей зросте і кількість проблем зі здоров'ям, що пов'язані зі старінням. Адже деякі хронічні захворювання діагностуються саме у віці 50 років. Згідно з результатами дослідження, яке було опубліковане у виданні Frontiers in Public Health 2017 року, у декого таких захворювань буде більше одного.

Які саме проблеми зі здоров'ям найчастіше виникають у людей після 50 років?

Гіпертонія

За даними Blue Cross Blue Shield понад 70 мільйонів американців мають підвищенний артеріальний тиск. Саме гіпертонія найчастіше стає причиною інфаркту, інсульту, захворювання нирок та інших проблем, які можуть призвести до смерті. І найпоширеніша вона серед людей після п'ятидесяти років. Це пояснюється тим, що з віком судини стають не такими еластичними.

В дослідженні Frontiers in Public Health йдеться, що гіпертонія є основною причиною атеросклерозу. А це, в свою чергу, найпоширеніше захворювання літніх людей. Тому людям старше 40 років варто перевіряти артеріальний тиск принаймні раз на рік. Такі поради дає клініка Mayo. Однак, якщо у людини вже є гіпертонія, лікар може порекомендувати робити це ще частіше.

Високий рівень холестерину

Згідно з дослідженням Frontiers in Public Health, саме серцево-судинні захворювання залишаються найбільш поширеною причиною смертності серед літніх людей. Хоча за останні 20 років відсоток мертності трішки знизився.

Через високий рівень холестерину, якщо його не лікувати, відбувається закупорення кровоносних судин та розвивається атеросклероз. В свою чергу це викликає запалення і подальші зміни в судинах, які підвищують ризик розвитку серцевих захворювань.

Щоб контролювати рівень холестерину, потрібно змінити своє життя та приймати певні ліки. А діагностують проблему за допомогою аналізу крові.

Артрит

Ще одне дослідження, опубліковане у Frontiers in Public Health, показало, що остеоартрит є найпоширенішим хронічним захворюванням серед людей літнього віку в США. Також він пов'язаний з виникненням хронічного болю та інвалідності.

В дослідженні йдеться, що приблизно 52% людей у віці 85 років мають артрит. І зустрічається воно частіше у жінок, ніж у чоловіків.

Тіпірнені називає це захворювання "артритом зношенності". І додає, що навіть у віці 50 років воно може викликати чимало проблем, а у людей, які старше п'ятидесяти артрит викликає дуже сильні болі.

Фактором ризику остеоартриту вважається ожиріння. Тому варто стежити за своїм раціоном у віці 40-50 років. Також з віком пацієнтів зростає частота важких артритів колінного суглобу.

Цукровий діабет

У виданні Frontiers in Public Health з'явилося дослідження, в якому йдеться, що рівень цукрового діабету зростає в міру того, як населення старіє та має надлишкову вагу. До 2050 року поширеність цього захворювання серед людей літнього віку може зрости на понад 400 відсотків.

Цукровий діабет пов'язують із ускладненнями, які включають захворювання периферичних артерій, що сприяють діабетичним виразкам стопи та призводять навіть до ампутації.

На ранніх стадіях діабет можна контролювати простою зміною раціону. Інколи також потрібно додавати ліки.

Остеопороз

Втрата щільності кісткової тканини з віком діагностується все частіше. Однак остеопороз найчастіше виникає у жінок після 50 років, що пов'язано з менопаузою.

За словами терапевтки з Вашингтону Люсі Макбрайд, коли організм перестає виробляти ектроген, починає падати щільність кісткової тканини. У клініці Mayo вказують, що в середньому менопауза настає у 51 рік.

В Центрі контролю та профілактики захворювань вказують, що близько 20% жінок після 50 років стикаються з остеопорозом. А це захворювання призводить до частого ламання кісток, що дуже небезпечно в літньому віці.

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