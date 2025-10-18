Не ігноруйте холодні пальці: зміна кольору рук і ніг може свідчити про серйозну хворобу

Холод / © pixabay.com

Лікар попередив, що зміна кольору шкіри на руках чи ногах під час холоду може сигналізувати про порушення кровообігу, зокрема про хворобу Рейно. Це стан, при якому дрібні артерії, що постачають кров до шкіри, звужуються у відповідь на холод або стрес, обмежуючи потік крові до кінцівок.

Про це повідомило видання Express.

Як пояснив доктор О’Донован, який має медичну кваліфікацію (MBBS) та ступінь доктора філософії (DPhil), вазоспазм судин призводить до характерних симптомів: оніміння, поколювання, холоду чи болю в пальцях рук і ніг. Уражені ділянки можуть змінювати колір — спершу бліднути, потім синіти, а після зігрівання червоніти. Іноді цей процес супроводжується набряком або відчуттям пульсації.

Найчастіше хвороба вражає пальці рук і ніг, однак може зачіпати й інші частини тіла — ніс, губи або вуха. За словами медика, навіть після відновлення тепла кровообіг у цих ділянках нормалізується не одразу — процес може тривати до 15 хвилин.

Фахівець зазначив, що точні причини хвороби Рейно залишаються невідомими, але судини рук і ніг, ймовірно, надмірно реагують на низькі температури або емоційний стрес. Найчастішими тригерами є холодне повітря, контакт із льодом або холодною водою, а також психологічне напруження.

Лікар наголошує: звернутися до спеціаліста варто, якщо симптоми стають більш вираженими, виникають лише з одного боку тіла, супроводжуються болем у суглобах, висипом чи м’язовою слабкістю. Також консультація необхідна, якщо прояви з’явилися вперше після 30 років або спостерігаються у дітей до 12 років.

