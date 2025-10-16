Не ігноруйте ці сигнали: шість ознак того, що у вас може бути депресія

Депресія / © Unsplash

Пандемія коронавірусу, постійні стреси та шалений ритм життя змушують багатьох почуватися виснаженими та пригніченими. Часто ми списуємо це на звичайну втому чи поганий настрій. Але як зрозуміти, де закінчується тимчасовий спад енергії і починається серйозна проблема, що потребує уваги? Фахівці назвали шість прихованих ознак депресії, які не варто ігнорувати.

Про це пишуть «Новини Ю».

Одним із перших тривожних дзвіночків є зміни у комунікації. Людина раптово закривається в собі, починає уникати зустрічей з друзями та навіть ігнорувати повідомлення від близьких. Психологи зазначають, що при депресії навіть просте листування в соцмережах може викликати незручність і напругу.

Деякі люди починають «заїдати» стрес, відчуваючи постійний голод, що призводить до набору ваги. Водночас, згідно з дослідженнями, майже у половини пацієнтів з депресією спостерігається зворотний ефект — повна втрата апетиту.

Якщо ви відчуваєте, що готові спати весь день, а ранішнє пробудження перетворюється на тортури — це може бути не просто втома. Дослідження підтверджують прямий зв’язок між підвищеною сонливістю (гіперсомнією) та розвитком депресивних станів. Організм ніби намагається «втекти» від реальності у сон.

Прагнення до ідеалу може бути не рисою характеру, а тривожним симптомом. Люди в депресії часто панічно бояться зробити помилку, вважаючи, що через це їх перестануть любити чи поважати. Будь-яка задача, виконана не ідеально, може викликати різкі перепади настрою та самобичування.

Коли людина перестає дбати про те, який вона має вигляд, — це серйозний сигнал. Через апатію та брак енергії такі прості речі, як прийняти душ, зачесатися чи переодягнутися, стають надскладним завданням. Психологи пояснюють це порушенням роботи лобових часток мозку, які відповідають за догляд за собою.

Якщо ви помітили у себе чи своїх близьких кілька з цих ознак, які тривають довгий час, — не ігноруйте їх. Це може бути сигналом про те, що варто звернутися за консультацією до фахівця.

Нагадаємо, одним із поширених симптомів клінічної депресії є так званий «затуманений мозок» або «мозковий туман».

Цей стан не є офіційним діагнозом, але описує когнітивні труднощі, що супроводжують хворобу: проблеми з концентрацією уваги, погіршення пам’яті, складність у прийнятті рішень та загальмовану реакцію. Лікування зазвичай полягає у терапії основної причини — самої депресії.