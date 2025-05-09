Не кава і не какао: названо напій, який захищає мозок від старіння та хвороби Альцгеймера

Який напій захищає мозок від старіння / © Freepik

Реклама

Науковці довели, що зелений чай може стати потужною зброєю у боротьбі з нейродегенеративними захворюваннями мозку. Експерти наголошують, що регулярне вживання зеленого чаю допомагає зберегти гостроту розуму і підтримувати когнітивні функції навіть у зрілому віці. Напій допомагає знизити ризик розвитку таких серйозних вікових захворювань, як деменція і хвороба Альцгеймера.

Яка користь зеленого чаю для здоров’я мозку: про це мало хто знає

Зелений чай унікальний тим, що має потужну частку біологічно активних речовин — катехінів та інших антиоксидантів, серед них виділяється епігалокатехін-3-галлат (EGCG). Ця сполука виступає захисним бар’єром для клітин мозку — нейронів, які постійно зазнають атак вільних радикалів. Ці пошкоджені клітини спричиняють окиснювальний стрес і запалення, які вважаються головними винуватцями старіння мозку.

До того ж зелений чай сприяє покращенню кровотоку в мозку. Активні сполуки розширюють кровоносні судини й роблять їх еластичними. Завдяки цьому мозок отримує більше кисню і поживних речовин, необхідних для належної роботи і здоров’я нервових клітин.

Реклама

Особливо цікавими є дослідження, що показують здатність зеленого чаю стимулювати нейропластичність. Це такий процес, за допомогою якого мозок формує нові зв’язки між нейронами упродовж усього життя. Тобто людина до глибокої старості має чудову пам’ять, аналітичні здібності та сфокусованість, що вкрай корисно в сучасному світі, де ми постійно отримуємо та опрацьовуємо купу нової інформації.

Ще одна важлива перевага зеленого чаю — здатність знижувати рівень стресу і тривожності. А все завдяки тому, що напій містить L-теанін — амінокислоту, що діє як природний релаксант. Вона не тільки заспокоює нервову систему, але й покращує концентрацію й увагу, створюючи ідеальний баланс між розслабленням і продуктивністю.