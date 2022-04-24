Не лише COVID-19: ВООЗ повідомила про Європейський тиждень імунізації

Не лише COVID-19: ВООЗ повідомила про Європейський тиждень імунізації

Захистить себе та своїх близьких, зробіть необхідні щеплення при першій можливості.

Сьогодні, 24 квітня, розпочинається Європейський тиждень імунізації, який триватиме по 30 квітня 2022 року.

Захід має на меті підвищити обізнаність про важливість імунізації, збільшення охоплення вакцинацією та популяризація величезного значення, яке має імунізація для профілактики інфекційних захворювань, повідомили у World Health Organization Ukraine.

Наразі, під час війни, багато людей вимушено змінюють місце проживання та знаходяться в умовах, де ризик поширення інфекційних хвороб збільшується. Через це важливо знати симптоми цих захворювань та як захистити себе і своїх дітей.

Під час війни та переседення такі інфекційні захворювання як кір, краснуха, дифтерія, правець, кашлюк, поліомієліт та COVID-19 є особливо небезпечними.

Вакцинація є надійним способом профілактики від цих захворювань.

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Дізнайтеся, де можна отримати медичну допомогу чи отримати щеплення безкоштовно у вашому регіоні. МОЗ публікує список чат-ботів та Telegram-каналів, де можна безоплатно отримати консультацію лікарів різного профілю, зокрема і психологів; дізнатися про отримання терапії в регіоні, в якому мешкаєте; отримати інформацію про пункти щеплення проти COVID-19.

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