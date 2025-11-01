Не лише біль у грудях: шість прихованих симптомів хвороби серця, про які треба знати кожному

Біль в області серця / © Credits

Хоча біль у грудях є найвідомішим сигналом про проблеми із серцем, існують і менш очевидні симптоми, які люди часто ігнорують. Фахівці наголошують, що важливо знати про ці ознаки, адже своєчасне виявлення допоможе запобігти серйозним ускладненням.

Експерти з «Usay Compare» назвали шість несподіваних ознак, які можуть сигналізувати про проблеми із серцем.

1. Задишка

Якщо ви відчуваєте утруднене дихання, під час виконання повсякденних справ, таких як ходьба або підйом сходами, це може бути ознакою проблем із серцем.

Цей симптом також може свідчити про серцеву недостатність — стан, при якому серце не може ефективно перекачувати кров, що призводить до накопичення рідини в легенях.

2. Постійне відчуття втоми

Якщо ви відчуваєте постійну сильну втому, яка не зникає навіть після сну і заважає вашому повсякденному життю, це може бути ознакою хвороби серця.

Така втома часто може сигналізувати про серцеву недостатність, коли серце погано качає кров, або інші порушення, через які органи не отримують достатньо кисню.

Крім того, такі стани, як аритмії або ішемічна хвороба серця, можуть викликати втому через зниження кровотоку до життєво важливих органів.

3. Набряки

Раптові або стійкі набряки ніг, щиколоток або живота можуть бути важливим, хоч і неочевидним, сигналом про проблеми з серцем. Цей стан часто виникає через серцеву недостатність: слабке серце не справляється з перекачуванням крові, що призводить до накопичення рідини в тканинах.

Лікарі вважають цей симптом є серйозною підставою для проведення обстеження, адже він свідчить про те, що серце працює на межі своїх можливостей.

4. Раптове запаморочення та головні болі

Такі симптоми як запаморочення та головний біль можуть виникати раптово, або ж при зміні положення тіла. Вони можуть бути ознакою порушення серцевого ритму. Такі стани, як фібриляція передсердь (ФП) або шлуночкова тахікардія, можуть спричиняти нерегулярне серцебиття, що у результаті призводить до запаморочення або непритомності.

5. Проблеми із животом

Найменш відомі ознаки проблем із серцем — нудота, розлад шлунку або раптова втрата апетиту — часто спостерігаються у жінок. Ці симптоми можуть виникати під час серцевого нападу або стенокардії, коли низьке кровопостачання серця впливає на функцію травлення.

Крім того, серцева недостатність може призвести до проблем із травленням через застій у травних органах, який спричинений накопиченням рідини.

6. Нерегулярне серцебиття

Відчуття, ніби серце б’ється неритмічно, пропускає удари, тремтить або раптово починає калатати, може бути ознакою аритмії. Хоч іноді такі стани трапляються й у здорових людей, стійкі чи виражені порушення серцевого ритму часто свідчать про патологію.

Такі форми, як фібриляція передсердь чи шлуночкові аритмії, небезпечні тим, що значно підвищують ризик інсульту та вимагають обов’язкової медичної допомоги.

Експерти наголошують, якщо ви помічаєте у себе ці симптоми — вам варто звернутися до свого сімейного лікаря.

