Чим небезпечні великі груди: несподівані результати дослідження

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Непропорційно великі груди можуть спричиняти не лише дискомфорт і біль у спині. Науковці виявили зв’язок між надмірним розміром молочних залоз та низкою порушень здоров’я, зокрема хронічною мігренню, ураженням нервів і проблемами зі сном.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому у вересні 2026 року, передає видання Egeszseg Kalauz.

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Дослідники вивчали наслідки макромастії — стану, за якого груди мають непропорційно великий розмір щодо тіла. Хоча його часто сприймають переважно як естетичну особливість, надмірна маса молочних залоз може супроводжуватися постійним фізичним дискомфортом та іншими симптомами.

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Для дослідження науковці проаналізували медичні дані 687 жінок, які зверталися до спеціалізованих клінік через головний біль та неврологічні захворювання. Серед них 347 пацієнток мали діагноз макромастія, а ще 340 увійшли до контрольної групи. Під час порівняння враховували вік, етнічну належність та індекс маси тіла учасниць.

Які проблеми зі здоров’ям виявили науковці

Результати показали, що жінки з макромастією частіше мали певні неврологічні порушення та розлади сну.

Зокрема, дослідники встановили, що:

Біль у шиї серед жінок із макромастією траплявся приблизно вдвічі частіше, ніж у контрольній групі.

Шийна радикулопатія , пов’язана зі стисненням або подразненням нервових корінців у шийному відділі хребта, фіксувалася більш ніж удвічі частіше.

Хронічна мігрень спостерігалася приблизно на 40% частіше.

Обструктивне апное сну діагностували майже на 50% частіше. Це порушення, за якого під час сну дихальні шляхи періодично перекриваються, спричиняючи зупинки дихання.

Науковці припускають, що частину виявлених порушень можна пояснити додатковим фізичним навантаженням, яке створює надмірна маса грудей.

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Чому великі груди можуть бути пов’язані з мігренню

За словами дослідників, значна маса молочних залоз здатна змінювати розподіл навантаження на хребет і впливати на поставу. Зокрема, плечі можуть поступово зміщуватися вперед, а м’язи шиї та спини — перебувати в постійному напруженні.

Додатковий дискомфорт може виникати через тиск бретельок бюстгальтера на плечі. У сукупності ці чинники здатні посилювати біль та сприяти його тривалому збереженню.

Одним із можливих наслідків такого навантаження є подразнення або стиснення нервових корінців у шийному відділі хребта. Цей стан може супроводжуватися не лише болем, а й онімінням, порушенням чутливості та м’язовою слабкістю.

Водночас дослідники звертають увагу на зв’язок макромастії з хронічною мігренню. На відміну від звичайного головного болю напруги, мігрень може проявлятися пульсувальним болем, нудотою, підвищеною чутливістю до світла та звуків.

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Проте наявність великих грудей не означає, що саме вони спричиняють головний біль. Для визначення його причини необхідне медичне обстеження.

Як розмір грудей може впливати на сон

Ще одним результатом дослідження став виявлений зв’язок між макромастією та обструктивним апное сну.

Цей розлад виникає, коли під час сну дихальні шляхи тимчасово перекриваються. Серед характерних симптомів — гучне хропіння, періодичні зупинки дихання, пробудження з відчуттям нестачі повітря, ранковий головний біль та надмірна сонливість удень.

Науковці припускають, що додаткова маса тканин у ділянці грудної клітки може впливати на дихання, особливо коли людина лежить на спині.

Однак дослідження не доводить, що саме збільшені молочні залози спричиняють апное сну. На розвиток цього порушення можуть впливати й інші чинники.

Чи може допомогти операція зі зменшення грудей

У деяких випадках жінкам із макромастією рекомендують редукційну мамопластику — хірургічне втручання, під час якого зменшують об’єм молочних залоз.

Таку операцію можуть проводити не лише з естетичних причин, а й тоді, коли надмірний розмір грудей супроводжується постійним болем, обмеженням рухливості, подразненням шкіри або суттєвим погіршенням якості життя.

У попередньому невеликому дослідженні тієї самої наукової групи взяли участь 34 жінки з макромастією та головним болем. Після операції зі зменшення грудей дослідники зафіксували зниження частоти та інтенсивності головного болю, а також покращення якості життя пацієнток.

Водночас автори наголосили, що через невелику кількість учасниць ці результати потребують підтвердження в масштабніших дослідженнях.

Операцію зі зменшення грудей не можна вважати універсальним способом лікування мігрені. Рішення про хірургічне втручання ухвалюють індивідуально, враховуючи симптоми, загальний стан здоров’я та можливі ризики.

Коли потрібно звернутися до лікаря

Фахівці радять не ігнорувати постійний або прогресувальний біль у шиї та спині, особливо якщо він супроводжується онімінням, слабкістю чи поширюється на руку.

Також варто пройти обстеження, якщо головний біль змінив характер, став частішим або інтенсивнішим. У разі раптового надзвичайно сильного головного болю, порушення мовлення, зору, втрати свідомості чи появи нових неврологічних симптомів необхідна термінова медична допомога.

Залежно від причини скарг лікування може передбачати правильно підібрану підтримувальну білизну, фізіотерапію, вправи для зміцнення м’язів шиї та спини, корекцію постави або лікування супутніх порушень.

«Багато людей розглядають збільшену тканину молочної залози переважно як зовнішню косметичну проблему, але наші результати показують, що вона може бути пов’язана з ширшим колом проблем зі здоров’ям жінок», — зазначила провідна авторка дослідження Крістін Покок.

Водночас науковці наголошують на важливому обмеженні: дослідження проводили серед пацієнток неврологічних клінік, тому його результати не обов’язково відображають ризики для всіх жінок із макромастією.

Крім того, аналіз медичних даних дозволив встановити зв’язок між непропорційно великими грудьми та певними захворюваннями, але не довів прямої причинно-наслідкової залежності. Для з’ясування механізмів виникнення цих порушень потрібні подальші дослідження.

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