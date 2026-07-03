Не лише молоко: лікар назвав три доступні продукти для зміцнення емалі та щелепної кістки

Зуби / фото ілюстративне / © Credits

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Остеопороз — це стан, коли знижується щільність кісток та виникає високий ризик переломів. Проте мало хто здогадується, що схоже руйнівне ослаблення загрожує і зубам. Багаторічне щоденне жувальне навантаження з часом робить емаль та дентин крихкими, але, за твердженням провідних стоматологів, для їхнього захисту та зміцнення недостатньо лише вживання молока.

Хірург-стоматолог Андрей Божич, хірург-стоматолог назвав три важливі продукти, які можуть допомогти покращити здоров’я зубів без великих фінансових витрат, пише Daily Express.

«Ваші зуби та щелепна кістка залежать від тих самих мінералів, що й решта вашого скелета. Якщо здоров’я ваших кісток погіршується, це може вплинути на все: від міцності зубів до довгострокового здоров’я порожнини рота», — пояснив лікар.

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За словами лікаря, одного лише кальцію недостатньо для повноцінного захисту організму, оскільки міцність кісткової тканини залежить від цілого комплексу інших корисних елементів. Спеціаліст наголошує, що навіть незначні та вчасні зміни в щоденному меню здатні ефективно захистити скелет і зуби від руйнування впродовж багатьох років.

Сардини

Сардини — це поширений і відносно доступний товар на полицях супермаркетів. Божич зазначає, що цей продукт є одним із недооцінених природних джерел кальцію.

«Сардини забезпечують організм кальцієм, вітаміном D та омега-3 жирними кислотами, які підтримують щільність кісток. Ці поживні речовини також допомагають зменшити запалення, яке може вплинути на здоров’я кісток і ясен», — розповів стоматолог.

Сардини забезпечують організм кальцієм, вітаміном D та омега-3 жирними кислотами / © Pixabay

Чорнослив

Останні наукові дослідження свідчать, що щоденне вживання всього п’яти-шести штук чорносливу, що дорівнює приблизно 50 грамам, ефективно захищає кісткову тканину від руйнування та гальмує її вікове витончення. Найбільшу користь від такого раціону отримують жінки в період постменопаузи, хоча висока концентрація природного цукру в сухофруктах може приховано зашкодити зубній емалі.

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За словами стоматолога Божича, унікальні речовини в складі чорносливу активно стимулюють кістковий метаболізм, тому такий доступний продукт стає простим і неочікуваним рішенням для зміцнення організму.

Чорнослив здатен ефективно захищати кісткову тканину від руйнування та гальмувати її вікове витончення / © pixabay.com

Тофу

Тофу є фундаментом вегетаріанського та веганського раціону, оскільки забезпечує організм великою кількістю протеїну, а також кальцієм та іншими елементами, що відповідають за міцність скелета. Водночас стоматолог наголошує, що додавати тофу до свого меню варто не лише тим, хто повністю відмовився від м’ясних страв.

«Це чудовий варіант для тих, хто не вживає молочні продукти. Він забезпечує організм кальцієм разом із білком, які важливі для міцних кісток і зубів», — зазначив лікар.

Тофу забезпечує організм великою кількістю протеїну / © pixabay.com

Водночас фахівці наголошують, що сама лише дієта не може повністю усунути ризик остеопорозу або ослаблення зубів, оскільки інші фактори способу життя також відіграватимуть значну роль, серед яких:

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наявність чи присутність фізичних вправ;

наявність шкідливих звичок (паління чи вживання алкоголю);

скрегіт зубами;

сухість у роті;

захворювання, на кшталт діабету.

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