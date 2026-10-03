Не лише набряк і біль: які непомітні ознаки можуть вказувати на тромб

Біль у нозі / © Pexels

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Не лише помітно набрякла та болюча нога може свідчити про тромбоз. Незвичне тепло однієї кінцівки, легка зміна кольору шкіри або відчуття напруження також можуть бути ознаками того, що в глибокій вені утворився тромб.

Про це пише видання Egeszsegkalauz.

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Йдеться насамперед про тромбоз глибоких вен — стан, за якого тромб формується у венах, найчастіше ноги. Він може виникнути в ділянці гомілки, стегна або таза та перешкоджати нормальному кровотоку.

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Однією з характерних ознак може бути набряк лише однієї ноги без очевидної причини. Кінцівка при цьому може здаватися важчою або напруженою, а між правою та лівою ногами виникає помітна різниця.

Тромбоз може бути майже непомітним

Водночас тромбоз не завжди супроводжується сильним болем чи значним набряком. Уражена ділянка може лише здаватися теплішою за іншу ногу, а шкіра — трохи червоніти або набувати іншого відтінку.

Саме тому відсутність виражених симптомів не означає, що тромбу немає. У деяких людей тромбоз глибоких вен може взагалі не спричиняти помітних скарг.

За даними Egeszsegkalauz, поєднання кількох змін — одностороннього набряку, болю чи чутливості, незвичного тепла, зміни кольору шкіри та відчуття напруження — має насторожувати. Водночас визначити за самими симптомами, чи справді утворився тромб, неможливо.

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Чим небезпечний тромб у глибокій вені

Небезпека тромбозу глибоких вен полягає не лише в порушенні кровотоку в кінцівці. Частина тромбу може відірватися та потрапити з кровотоком до легенів, спричинивши тромбоемболію легеневої артерії.

Це вже небезпечний для життя стан. Раптова задишка, біль у грудях, прискорене дихання або пульс, запаморочення, непритомність чи кров у мокротинні потребують негайної медичної допомоги.

Тому новий односторонній набряк, біль, незвичне тепло або зміна кольору ноги без зрозумілої причини не варто ігнорувати. Навіть якщо симптоми здаються незначними, причину їх появи має оцінити медичний фахівець.

Нагадаємо, деякі звичні заняття можуть негативно позначатися на роботі мозку, концентрації та когнітивних здібностях. Серед них дослідники називають багатозадачність, хронічний стрес і навіть тривале перебування за кермом.

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