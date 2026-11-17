Секрет довголіття / © pixabay.com

Реклама

Американський лікар Дін Орніш, який майже 50 років досліджує довголіття, розповів, які щоденні звички можуть допомогти зберегти здоров’я у старшому віці. За його словами, важливу роль відіграють не лише харчування та фізична активність, а й близькі стосунки з іншими людьми.

Про це повідомляє Daily Mail.

Реклама

73-річний Дін Орніш, засновник Науково-дослідного інституту профілактичної медицини в Каліфорнії, переконаний, що для здорового старіння необов’язково витрачати великі гроші на спеціальні процедури чи добавки. Натомість він радить дотримуватися чотирьох простих принципів: правильно харчуватися, більше рухатися, менше стресувати та приділяти увагу близьким людям.

Реклама

В інтерв’ю досліднику довголіття Дену Бюттнеру лікар пояснив, що здорові звички легше підтримувати, коли вони приносять задоволення, а не ґрунтуються на страху.

«Страх насправді не є стійким, але те, що дійсно стійке, — це радість, задоволення, любов і гарне самопочуття», — зазначив Орніш.

Що їсть 73-річний лікар

Основу раціону Орніша становлять рослинні продукти з високим вмістом клітковини. Водночас він не закликає повністю відмовлятися від вуглеводів, а радить віддавати перевагу цільнозерновим продуктам замість рафінованих.

На сніданок лікар зазвичай їсть цільнозернові пластівці з чорницею та несолодким мигдалевим молоком. На обід обирає салат, іноді додаючи до нього тофу або інший соєвий білок.

Реклама

А ось на вечерю Орніш може дозволити собі одну з улюблених страв — лазанью зі шпинатом. За його словами, вона містить небагато небажаних компонентів, але водночас добре насичує.

Лікар також рекомендує регулярно вживати бобові, овочі та інші продукти, багаті на клітковину.

Чому секс і близькі стосунки важливі для довголіття

Окрему увагу Орніш приділяє емоційному здоров’ю. Він переконаний, що самотність і соціальна ізоляція можуть негативно впливати на самопочуття та пов’язані з підвищеним ризиком передчасної смерті.

На думку лікаря, секс може бути одним зі способів зміцнення емоційного зв’язку між партнерами. Однак він наголошує, що йдеться насамперед про довіру, підтримку та близькість, а не лише про сексуальну активність.

Реклама

«Я не кажу, що всі повинні займатися сексом. Я кажу, що якщо робити це правильно, якщо це спосіб посилити інтимну близькість, це може бути цілющим», — пояснив він.

Водночас наукові спостереження про зв’язок між сексуальною активністю та нижчою смертністю не доводять, що секс безпосередньо подовжує життя.

Які ще звички допомагають зберегти здоров’я

Крім збалансованого харчування та підтримки близьких стосунків, Орніш рекомендує регулярно займатися аеробними й силовими вправами, достатньо спати та контролювати стрес.

Для цього він радить практикувати йогу або медитацію.

Лікар наголошує, що найбільшу користь може принести саме поєднання здорових звичок, а не окремі зміни в раціоні чи способі життя.

Водночас Орніш визнає, що гарантованого способу дожити до 100 років не існує. На його думку, головна мета полягає не лише у збільшенні тривалості життя, а й у збереженні його якості.

Нагадаємо, раніше си повідомляли, чому лікарі забороняють виключати хліб зі свого раціону та якому варто надавати перевагу.

Новини партнерів