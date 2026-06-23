Не лише родимки: лікарка назвала небезпечні симптоми раку шкіри, які люди ігнорують

Симптоми раку шкіри / © www.credits

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Багато людей вважають, що головною ознакою раку шкіри є родимка, яка змінює форму, розмір або колір. Однак лікарі наголошують, що деякі види цього захворювання можуть проявлятися зовсім інакше. Серед симптомів, які часто ігнорують, — червоні або рожеві плями, лущення шкіри, блискучі вузлики та ранки, що довго не загоюються.

Про це повідомило видання Express.

Приватна сімейна лікарка Асія Маула з The Health Suite зазначила, що багато людей не звертають уваги на такі зміни, оскільки вони не схожі на типові ознаки раку шкіри. Особливе занепокоєння, за її словами, викликають ураження, які місяцями залишаються без уваги фахівців через те, що не мають загрозливого вигляду.

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Лікарка пояснила, що будь-яка ділянка шкіри, яка протягом кількох тижнів залишається червоною, свербить, лущиться або трохи болить і при цьому не покращується, заслуговує на увагу. Фахівці радять насторожитися, якщо рана не загоюється понад чотири тижні, з’являється червона, рожева чи луската пляма, блискучий перламутровий вузлик, ділянка шкіри з постійною кіркою, родимка змінює форму, розмір або колір чи будь-яке новоутворення продовжує рости.

Медики підкреслюють, що шкіра має природну здатність до відновлення, тому зміни, які не зникають протягом тривалого часу, не варто залишати без контролю. Якщо пляма або ранка зберігається тижнями чи навіть місяцями, варто звернутися до лікаря для обстеження.

Лікарка закликала не зосереджуватися виключно на родимках. Якщо будь-яка пляма, горбок, виразка або інша зміна на шкірі не зникає, змінюється чи викликає занепокоєння, її варто показати медичному фахівцю. За словами експертки, раннє виявлення раку шкіри може суттєво вплинути на ефективність подальшого лікування.

Асія Маула також нагадала, що значна частина ультрафіолетового випромінювання, яке збільшує ризик розвитку онкології припадає не лише на відпочинок у сонячних країнах, а й на повсякденну активність — роботу в саду, прогулянки з собакою, обіди на свіжому повітрі чи відпочинок у власному дворі.

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