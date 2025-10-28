Не лише смачна приправа: ця популярна спеція здатна знизити рівень холестерину та кров’яний тиск

Коріандр / © pixabay.com

Ця популярна спеція, яку часто можна знайти у кухонній шафі багатьох домогосподинь, може стати потужним захисником серця та судин. Дослідження доводять, що насіння коріандру, яке ми звикли додавати до карі чи рагу, допомагає ефективно знизити рівень холестерину та нормалізувати кров’яний тиск.

Дослідження, опубліковане в журналі «Current Cardiology Reviews», виявило, що насіння коріандру має виразну гіполіпідемічну дію.

Учені зясували, що спеція здатна знижувати рівень, так званого, «поганого» холестерину (ліпопротеїнів низької щільності, або ЛПНЩ), а також тригліцеридів (жирів). В експериментальній групі тварин, які отримували коріандр, рівень загального холестерину та тригліцеридів у тканинах значно знизився.

«Рівень ЛПНЩ та холестерину ліпопротеїнів дуже низької щільності знизився, тоді як рівень холестерину ліпопротеїнів високої щільності («хорошого») збільшився в експериментальній групі порівняно з контрольною групою», — зауважили дослідники.

Фахівці також зазначають, що додавання цієї спеції до ваших страв може зменшити ризик розвитку серйозних захворювань, таких як інфаркт чи інсульт.

Інше дослідження, опубліковане в журналі «Етнофармакологія» у 2009 році, показало, що насіння або плоди коріандру можуть ефективно знижувати кров’яний тиск, або гіпертонію.

«Результати досліджень вказують на те, що плоди коріандру проявляють стимулюючий, гальмівний та гіпотензивний ефекти на кишечник, можливо, через холінергічний, антагоніст Ca (2+) та комбінацію цих механізмів відповідно. Окрім того, сечогінні властивості додають цінності використання цієї спеції при гіпертонії», — зазначають науковці.

Експерти також наголошують, що не варто забувати контролювати рівень холестерину організмі та слідкувати за артеріальним тиском. Проте, якщо у вас виникає занепокоєння щодо вашого стану — фахівці радять звернутися до свого сімейного лікаря.

