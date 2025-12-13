- Дата публікації
-
- Категорія
- Здоров’я
- Кількість переглядів
- 5
- Час на прочитання
- 2 хв
Не лише цитрусові: фрукти з рекордним вмістом вітаміну С
Апельсини — не єдине й далеко не головне джерело вітаміну С. Деякі фрукти містять його у рази більше та реально підтримують імунітет.
Вітамін С відіграє ключову роль у підтримці імунної системи: він захищає імунні клітини, зменшує запальні процеси та допомагає організму швидше відновлюватися після хвороб. Один із найпростіших і природних способів поповнити його запаси — регулярно вживати фрукти.
Про це повідомило видання Verywellhealth.
Фахівці наголошують: різноманіття фруктів у раціоні протягом тижня дозволяє без добавок покривати добову потребу у вітаміні С та підтримувати імунітет у робочому стані.
Сім фруктів із найбільшим вмістом вітаміну С
Абсолютним лідером за концентрацією вітаміну С є вишня ацерола — до 1680 мг на 100 г. Через короткий термін зберігання її частіше вживають у вигляді порошку або заморожених сумішей.
Ще більше вітаміну С містить каму-каму — від 2000 до 3000 мг на 100 г. Ця терпка ягода з Амазонії рідко трапляється у свіжому вигляді, тому зазвичай доступна у формі порошків або капсул.
Серед доступніших фруктів вирізняється гуава — 228 мг на 100 г. Її можна їсти свіжою або додавати до смузі й страв.
Ківі забезпечує близько 75 мг вітаміну С на 100 г і додатково містить клітковину та калій, що сприяють зменшенню запалення.
У папаї — близько 60 мг вітаміну С на 100 г. Вона також багата на вітаміни A та E й антиоксиданти, зокрема лікопін і лютеїн.
Стільки ж вітаміну С містить полуниця. Окрім цього, вона підтримує здоров’я кишківника та має відносно низький глікемічний індекс.
Замикають список апельсини — приблизно 59 мг на 100 г. Цитрусові залишаються одним із найпопулярніших і найзручніших джерел вітаміну С у щоденному раціоні.
Чому вітамін С важливий щодня
Вітамін С діє як антиоксидант, захищаючи клітини від ушкоджень, допомагає засвоювати залізо з рослинної їжі та підтримує нормальну роботу імунної системи. Оскільки він є водорозчинним і не накопичується в організмі, його необхідно споживати щодня з їжею.
Рекомендована добова норма для дорослих становить 75 мг для жінок і 90 мг для чоловіків. Медики застерігають від надмірного вживання добавок із вітаміном С, однак отримати його «забагато» саме з фруктів практично неможливо — надлишок виводиться з організму природним шляхом.
Більшість людей можуть повністю покрити потребу у вітаміні С завдяки збалансованому харчуванню без використання спеціальних добавок.
Нагадаємо, взимку віруси поширюються швидше, а імунітет слабшає через нестачу сонця й сну. Дієтолог пояснив, які шість змін у способі життя допомагають пережити сезон застуд.