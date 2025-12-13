Не лише цитрусові: фрукти з рекордним вмістом вітаміну С

Полуниця / © Associated Press

Вітамін С відіграє ключову роль у підтримці імунної системи: він захищає імунні клітини, зменшує запальні процеси та допомагає організму швидше відновлюватися після хвороб. Один із найпростіших і природних способів поповнити його запаси — регулярно вживати фрукти.

Про це повідомило видання Verywellhealth.

Фахівці наголошують: різноманіття фруктів у раціоні протягом тижня дозволяє без добавок покривати добову потребу у вітаміні С та підтримувати імунітет у робочому стані.

Сім фруктів із найбільшим вмістом вітаміну С

Абсолютним лідером за концентрацією вітаміну С є вишня ацерола — до 1680 мг на 100 г. Через короткий термін зберігання її частіше вживають у вигляді порошку або заморожених сумішей.

Ще більше вітаміну С містить каму-каму — від 2000 до 3000 мг на 100 г. Ця терпка ягода з Амазонії рідко трапляється у свіжому вигляді, тому зазвичай доступна у формі порошків або капсул.

Серед доступніших фруктів вирізняється гуава — 228 мг на 100 г. Її можна їсти свіжою або додавати до смузі й страв.

Ківі забезпечує близько 75 мг вітаміну С на 100 г і додатково містить клітковину та калій, що сприяють зменшенню запалення.

У папаї — близько 60 мг вітаміну С на 100 г. Вона також багата на вітаміни A та E й антиоксиданти, зокрема лікопін і лютеїн.

Стільки ж вітаміну С містить полуниця. Окрім цього, вона підтримує здоров’я кишківника та має відносно низький глікемічний індекс.

Замикають список апельсини — приблизно 59 мг на 100 г. Цитрусові залишаються одним із найпопулярніших і найзручніших джерел вітаміну С у щоденному раціоні.

Чому вітамін С важливий щодня

Вітамін С діє як антиоксидант, захищаючи клітини від ушкоджень, допомагає засвоювати залізо з рослинної їжі та підтримує нормальну роботу імунної системи. Оскільки він є водорозчинним і не накопичується в організмі, його необхідно споживати щодня з їжею.

Рекомендована добова норма для дорослих становить 75 мг для жінок і 90 мг для чоловіків. Медики застерігають від надмірного вживання добавок із вітаміном С, однак отримати його «забагато» саме з фруктів практично неможливо — надлишок виводиться з організму природним шляхом.

Більшість людей можуть повністю покрити потребу у вітаміні С завдяки збалансованому харчуванню без використання спеціальних добавок.

Нагадаємо, взимку віруси поширюються швидше, а імунітет слабшає через нестачу сонця й сну. Дієтолог пояснив, які шість змін у способі життя допомагають пережити сезон застуд.