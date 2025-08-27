ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Не лише вітамін С: що їсти, щоб зміцнити імунітет

Головний принцип раціону полягає в тому, що корисні речовини мають надходити до організму збалансовано. І, перш за все, вам знадобляться білки та клітковина.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Вітамін C стимулює вироблення лейкоцитів – білих кров'яних тілець, які активно борються з інфекціями

Вітамін C стимулює вироблення лейкоцитів – білих кров'яних тілець, які активно борються з інфекціями / © Pixabay

Імунітет — це здатність організму чинити опір і боротися з інфекціями та хворобами. Це відбувається за допомогою імунної системи. Через похолодання можливе збільшення кількості вірусних захворювань, тому варто подбати про своє здоров’я.

Що їсти для покращення імунітету

Чорниця

У ній багато фітохімічних речовин, таких як антоціани, флавоноїди, фенольні кислоти та стильбени, які разом захищають організм.

Велика кількість антиоксидантів у чорниці міститься в її темно-синій шкірці. Йдеться про антоціани — потужні протизапальні сполуки, які допомагають боротися із запаленням та захищають мозок.

Гранат

Антиоксиданти, що містяться в соковитих рубіново-червоних зернах граната, знижують рівень певних біомаркерів, пов’язаних із хронічними захворюваннями, такими як ожиріння, серцево-судинні захворювання, діабет.

Ці переваги для здоров’я зумовлені, головним чином, наявністю антиоксиданта пунікалагіну.

Ожина

У кожній із кісточок, з яких складається ожина, містяться захисні сполуки, багаті на вітаміни А та С, каротиноїди, стероли, терпеноїди, що забезпечують потужні переваги для здоров’я.

Малина

Малина насичена захисними антиоксидантами, які можуть боротися з оксидативним стресом і запаленням, запобігаючи розвитку багатьох хронічних захворювань.

Їсти достатньо білка

Чому це важливо? Тому що амінокислоти утворюють в організмі антитіла і цитокіни, які регулюють нашу імунну систему. Також білки транспортують багато мікроелементів по організму. Тому у разі дефіциту білка в раціоні імунна функція просідатиме.

Не забуваємо про бобові, гречку та горіхи, вони є джерелом рослинного білка.

Додавати продукти з вітаміном С

Вітамін С відіграє важливу роль в імунній системі, він сприяє виробленню лімфоцитів, які допомагають захистити нас від інфекцій. Вітамін С також є антиоксидантом, який зменшує вплив вільних радикалів на клітини, а значить знижує запалення в організмі. А ще вітамін С є частиною захисної системи шкіри.

Раніше ми писали, чим корисна лохина для здоров’я та скільки її можна вживати на день. Більше про це дізнайтеся у новині.

Дата публікації
