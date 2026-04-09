Не лише втрата пам’яті: експерти назвати три приховані ознаки деменції, які часто ігнорують

Експерти назвати приховані ознаки деменції, які часто ігнорують / © Getty Images

Деменція — це синдром порушення когнітивних функцій, які часто пов’язані із втратою пам’яті та затьмарення свідомості. Останні дослідження доводять, що це прогресуюче захворювання вражає низку систем організму, робота яких, на перший погляд, абсолютно не пов’язані із проблемами із пам’яттю.



Ранні симптоми деменції часто плутають зі звичайними ознаками старіння, через що більшість людей їх просто ігнорують. Проте фахівці зазначають, що якщо певні дивними прояви трапляються вкрай рідко, це може бути нормою, проте їхня системність — тривожний сигнал. У дослідженні Alzheimer’s Research UK закликають бути уважними до себе та близьких. Там наголошують, що якщо проблеми виникають постійно, необхідно обов’язково звернутися до сімейного лікаря.

Ризиковані рішення

За даними Alzheimer’s Research UK, хвороба Альцгеймера та інші види деменції здатні пошкоджувати лобові частки мозку. Саме ця ділянка відповідає за критичне мислення, розпізнавання шахрайства та здатність оцінювати наслідки своїх дій.

Через це на ранніх стадіях хвороби люди часто починають приймати ризиковані або нелогічні рішення, які раніше були їм невластиві. Це несе пряму загрозу їхній фінансовій стабільності та безпеці. Крім того, хворі можуть поступово закидати побут, перестаючи стежити за чистотою в домі чи власною гігієною.

Водночас фахівці Асоціації Альцгеймера зауважують: поодинокі помилки, як-от забутий вчасно платіж, зазвичай є лише ознакою природного старіння, а не хвороби.

Соціальна ізоляція

Коли людині стає важко підібрати слова або згадати імена знайомих, спілкуватися з іншими стає дедалі складніше. Через страх помилитися або потрапити в ніякову ситуацію, хворі на деменцію часто закриваються в собі та починають уникати зустрічей із друзями чи звичних розваг.

Також людині може стати складніше стежити за швидкими розмовами та мати справу з галасливим середовищем. Водночас це може свідчити, що таким людям важко встигати за своїми хобі чи слідкувати за улюбленими командами.

Проте, за даними Асоціації Альцгеймера, з часом це нормально іноді відчувати байдужість до сімейних чи соціальних зобов’язань.

Проблеми із зором

Деменція може призвести до проблем із зором та того, як людина сприймає все навколо. Через це стає важко читати, водити авто, розрізняти кольори або правильно визначати відстань до предметів.

Також хвороба може проявлятися в неправильній оцінці сходів або бордюрів, що зазвичай не є проблемою. Однак експерти зазначають, що низка змін зору також може бути пов’язана з типовими віковими проблемами, такими як катаракта.

Медики налічують понад 100 різновидів деменції, і кожен із них проявляється індивідуально. За інформацією Національної служби Великої Британії NHS, найпершими тривожними сигналами, що виникають ще до офіційного діагнозу, зазвичай стають провали в пам’яті та нездатність зосередитися.

Хворим стає дедалі важче справлятися зі звичними побутовими справами та підбирати слова під час розмови. Крім того, на розвиток недуги можуть вказувати різкі зміни настрою, а також дезорієнтація у часі чи просторі, коли людина забуває поточну дату або не розуміє, де саме перебуває.

Якщо у ви помітили у себе або у своїх близьких такі симптоми — вам варто звернутися до свого сімейного лікаря.

