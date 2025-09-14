Не лише втрата пам’яті: п’ять неочевидних ознак деменції, які варто знати кожному

Деменція може проявлятися не лише як втрата пам’яті / © Getty Images

Втрата пам’яті — лише один з можливих симптомів деменції. Це захворювання має ширший спектр проявів, які часто залишаються непоміченими на ранніх стадіях.

Про це пише Daily Express.

Загальновідомо, що деменція є синдромом або сукупністю симптомів, пов’язаних зі зниженням функцій мозку. Більшість людей усвідомлює, що втрата пам’яті є головним проявом небезпечного захворювання, однак це не єдина ознака, яка може сигналізувати про серйозні проблеми зі здоров’ям.

Лікар-невролог Байбін Чен, відомий в мережі як «Dr Bing» (лікар Бінг), розповів про п’ять тривожних ознак, які можуть повідомляти про деменцію.

1. Порушення усвідомлення про власний стан

Лікар Бінг пояснив, що одним із таких симптомів є порушення усвідомлення власного стану. Це не заперечення чи спроба обману, а неврологічний симптом, коли мозок людини фізично неспроможний розпізнати власне когнітивне погіршення. Цей стан має назву анозогнозія.

«Наприклад, людина може бути глибоко переконаною, що прекрасно керує автомобілем, навіть після низки випадків, коли вона плутала маршрут», — додав лікар.

2. Зміна особистості

Ще однією ознакою деменції може бути зміна особистості, що проявляється у:

втраті інтересу до хобі чи справ, які колись подобалися;

відмові виходити на вулицю;

втраті мотивації.

«З іншого боку, ви можете побачити розгальмування, що є протилежним явищем, наприклад, людина, яка колись була дуже ввічливою, може почати розповідати недоречні жарти або робити грубі коментарі», — пояснив лікар.

3. Марення та галюцинації

Наступна ознака небезпечного захворювання — це марення та галюцинації.

До прикладу, у такому стані людина може думати, що рідні її обкрадають або ж вони можуть думати, що близьку для них людину замінив самозванець.

4. Зниження рівня оцінки ситуації та прийняття рішення

Як пояснив лікар Бінг, четвертою ознакою є те, що людина починає погано оцінювати ситуацію і приймати дивні рішення.

Особливо це помітно у грошових питаннях: вона може попасти на шахраїв, давати всім гроші або купувати речі, які раніше ніколи б не купила.

5. Дивна рухова активність

П’ятою ознакою деменції є явище, коли людина виконує дивні, повторювані рухи без очевидного сенсу.

Наприклад, вона може безперервно ходити по одному маршруту або без причини перебирати одяг.

Як пояснив невролог, це називається аберантною руховою активністю і свідчить про проблеми з моторним контролем.

Байбін Чен наголосив, якщо у когось із ваших знайомих проявляються будь-які симптоми деменції — слід негайно звернутися до лікаря.

