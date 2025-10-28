Не манка і не вівсянка: яку кашу їсти для довголіття, щоб прожити до 100 років без хвороб

Яка каша корисна для довголіття / © Freepik

Сніданок задає тон усьому дню. Від того, що ми з’їмо зранку, залежить рівень енергії, настрій і навіть тривалість життя. Більшість людей обирає вівсянку чи манку, вважаючи їх корисними. Але дієтологи стверджують, що є одна каша, яка значно перевершує їх за користю. Вона допомагає зберегти молодість, нормалізує тиск і навіть підтримує роботу мозку у зрілому віці.

Яка каша найкорисніша для здоров’я та довголіття

Гречана каша — секрет активного довголіття. Це справжній суперфуд, який заслуговує бути на столі щодня. У ній міститься унікальне поєднання вітамінів і мікроелементів, що підтримують міцність здоров’я.

Багата на залізо, магній і цинк, які зміцнюють судини, нормалізують тиск і покращують роботу серця.

Містить повільні вуглеводи. Завдяки цьому гречка дає тривале відчуття ситості, запобігає переїданню та стабілізує рівень цукру в крові.

Має багато білка. У гречці його більше, ніж у рисі чи манці, що робить її чудовою альтернативою м’ясу для вегетаріанців.

Очищає організм. Клітковина виводить токсини, покращує роботу печінки та травлення.

Чому гречка — вибір довгожителів

Дослідження показують, що люди, які регулярно вживають гречану кашу, мають нижчий ризик серцево-судинних захворювань, діабету та ожиріння. Вона допомагає зберігати ясність розуму навіть у старшому віці, оскільки стабілізує рівень глюкози та живить клітини мозку.

Крім того, гречка не містить глютену, тому її можуть їсти навіть ті, у кого є непереносимість пшениці чи алергія на інші злаки.