Не міг їсти, пити та цілуватися: ніс дідуся виріс до неймовірних розмірів (фото)

Коли більшість людей думають про старіння, вони уявляють собі декілька зморшок, можливо, сиве волосся і повільніший темп життя. Але для одного дідуся із Шотландії роки, що минають, принесли дещо більш несподіване – ніс, який не припиняв рости.

68-річний Жерар МакАліс із міста Кілмаколм вперше помітив ледь помітні зміни у своєму носі близько шести років тому, пише Unilad.

Спершу він відмахнувся від них, думаючи, що це просто частина старіння. Але з часом зміни стало неможливо ігнорувати.

Він сказав: "Це просто продовжувало рости і рости, і я намагався, наскільки це було можливо, ігнорувати це".

Пенсіонер почав помічати, що люди дивляться на нього, коли він виходив на вулицю. Він пригадав: "Так, люди почали витріщатися, дехто відвертався, але я думав: "Це я. Візьміть мене таким, яким я є. Сприймайте мене таким, яким я є".

Але з часом наріст став настільки великим, що нависав над ротом, заважаючи йому їсти, пити і навіть виявляти прихильність до дружини Керол. Жерар розповів: "Я не міг нормально поцілувати її роками".

Жерар МакАліс / © Kennedy News and Media

Зрештою лікарі поставили йому діагноз "ринофіма" – рідкісне захворювання шкіри, спричинене розростанням сальних залоз і сполучної тканини в носі. Попри те, наскільки важкою стала хвороба, Жерар спочатку намагався отримати допомогу.

Він пояснив: "Коли я пішов до лікаря, це був місцевий лікар, вони запитали, чи можу я дихати, я сказав "так", і вони сказали: "Тоді все гаразд". Після цього я не обговорював це зі своїм лікарем, бо не думав, що він щось зробить, бо вважав це косметичною проблемою".

Жерар МакАліс / © Kennedy News and Media

Нарешті втрутилася дружина Керол, яка зв'язалася з клінікою у Глазго, прочитавши про їхню роботу з іншими пацієнтами з ринофімою.

Коли Жерар зустрівся з командою, вони були приголомшені тим, наскільки важким став його стан, і не вагалися. Під час складної чотиригодинної операції під керівництвом спеціаліста доктора Кормака Конвері хірурги видалили зайві тканини та змінили форму носа.

Жерар сказав: "Вони сказали, що це найбільша робота, за яку вони коли-небудь бралися, і що це буде справжнім викликом, але, сподіваюся, вони зможуть зробити це за один сеанс, що вони і зробили".

Результати, звичайно, змінили життя.

Жерар після операції / © Kennedy News and Media

Дідусь додав: "Результат був фантастичний. Це повністю змінило моє життя. Керол каже, що я знову став тим, ким був раніше. Тепер я розмовляю з людьми, ходжу за пінтою пива і насолоджуюся їжею в ресторанах, чого ми не робили багато років".

Жерар сподівається, що його історія заохотить інших людей звертатися за допомогою раніше, ніж пізніше, особливо якщо вони були підведені системою охорони здоров'я, як це було з ним: "Якщо хтось опинився в такій ситуації, в якій опинився я, моя порада - не чекайте. Просто зробіть це".

