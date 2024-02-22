Не мив руки: у чоловіка видалили з носа 150 живих личинок (відео)

Лікарі Джексонвілла, США, видалили 150 живих личинок з носа та пазух чоловіка.

Про це повідомляє First Coast News.

Пацієнт почувався дивно від жовтня, але лише коли 9 лютого його обличчя та губи набрякли, він звернувся за допомогою до медиків.

"У мене почалася носова кровотеча, постійна носова кровотеча", - пригадав він. "Я навіть не міг встати, щоб піти до ванної, щоб з носа не пішла кров. Коли прийшов на обстеження, лікар сказав: "Я бачу рух".

Доктор Девід Карлсон розповів виданню, що він досліджував ніс чоловіка за допомогою камери і виявив десятки личинок, які харчувалися внутрішньою частиною носа і порожнини пазух. Вони виділяли екскременти, що спричинило запалення у чоловіка.

"За розмірами є відмінності, але найбільші з них були розміром з кінчик мого мізинця", - сказав Карлсон про огидних шкідників. "Усередині носа були личинки, які метушилися і шукали місця для годування, а також інші, що закопалися в тканині".

Карлсон сказав, що його команда намагалася видалити комах за допомогою відсмоктування, але коли він засмітився, вони використовували різні інструменти, щоб витягти їх.

Видання поділилося кадрами з операційної, на яких видно, як повзають жахливі личинки.

"Вони були просто біля його черепа, просто під мозком, якби вони пройшли крізь нього, це могло б його вбити", - пояснив Карлсон.

Їх відправили на дослідження до епідеміолога.

Чоловік припустив, що паразити влаштували своє вторгнення після того, як він помацав мертву рибу.

"Я знаю, що мені потрібно змінити свій спосіб життя в тому, що стосується риби", - сказав він. "Раніше я обполіскував руки в річці, тепер я використовую засіб для чищення, щоб краще справлятися зі своїм завданням і не торкатися ні до носа, ні до руки".

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Карлсон сказав, що за свою довгу кар'єру він не бачив подібного випадку, зареєстрованого в США.

Повідомляється, що чоловіку 30 років тому видалили ракову пухлину з носа. Це означає, що в нього були відкриті простори в носовій порожнині та ослаблена імунна система.

Йому зробили спеціальне протипаразитарне полоскання носа – тепер очікується повне одужання.

"Намір полягає не в тому, щоб спричинити істерію серед глядачів, але будь-хто, у кого імунна система ослаблена або не оптимальна, може наражатися на ризик аномальних інфекцій", - сказав Карлсон. "Якщо ви збираєтеся перебувати в брудному середовищі, руки необхідно мити".

Нагадаємо, під час польоту на пасажирів літака посипалися личинки. Літак довелося розвернути назад.

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