Не могла дихати, їсти і ходити: жінку з тисячами пухлин на тілі прооперували – фото до і після

Жінка, якій було важко дихати, їсти, розмовляти і ходити через рідкісну хворобу, що спричиняє тисячі небезпечних пухлин по всьому тілу, перенесла операцію з видалення новоутворень.

Про це пише Mirror.

42-річна Шармен Сахадео з міста Чагуанас, Тринідад, бореться з рідкісним захворюванням – нейрофіброматозом NF-1. У неї пухлини на шкірі голови, в роті, на всьому обличчі, руках, ногах, сідницях, грудях і геніталіях.

Пухлини майже повністю перекривають ніс, що практично унеможливлює нормальне дихання. Велика пухлина на нозі означає, що вона не може робити більше декількох кроків за раз і мусить вправляти пухлину, щоб сидіти і мочитися.

Пухлина, що росте в роті, яку вона назвала "Френк", заважає мамі двох дітей їсти і розмовляти. Через свій виснажливий стан Сахадео найбільше боїться, що вона не зможе дихати чи покликати на допомогу і зрештою помре на самоті.

Шармен Сахадео / Фото: TLC

Вона сказала в новому епізоді програми TLC Take My Tumour: "Всі вони стають такими великими. Я боюся, що якщо не зможу нормально дихати, то помру. Можливо, я навіть не зможу достукатися до когось вчасно, щоб сказати їм про це".

Приблизно одна з 3000 людей у світі страждає на нейрофіброматоз NF-1, також відомий як хвороба фон Реклінгхаузена. Випадок Сахадео надзвичайно важкий і не піддається лікуванню.

Захворювання виникає через зміну гена NF-1, який контролює білок, що допомагає клітинам рости і, як вважається, зупиняє пухлини. Пухлини, які ростуть, можуть бути як раковими, так і нераковими.

Хоча хвороба може передаватися через сім'ю, близько 30-50 відсотків людей не мають жодних сімейних історій цього захворювання. Мама Сахадео хворіє на нейрофіброматоз NF-1, але вона каже, що її хвороба далеко не така важка, як у доньки.

Шармен Сахадео / Фото: TLC

Хвороба вплинула на всі сфери її життя. Вона так і не навчилася водити машину, не може носити одяг, який сидить по фігурі, і не може вийти на вулицю без того, щоб її не дражнили. Вона сказала: "Цей стан дуже важкий, тому що люди просто люблять витріщатися, а потім кажуть всілякі негативні речі".

Пухлини наближаються до її очей, через що в них двоїться і розпливається, і вона не може гратися з онукою. Сахадео додала: "Мені дуже боляче, що я не можу вийти на вулицю і погратися з нею. Я хотіла б мати можливість взяти її і просто пройтися, але відколи вона народилася, у мене не було такої можливості".

У жінки вперше з'явилися пухлини, коли їй було 13 років, хоча вони були меншими і менш помітними. У неї було лише "декілька на обличчі", але зараз їх тисячі по всьому тілу.

Шармен Сахадео / Фото: TLC

У пошуках полегшення Сахадео знайшла доктора Раяна Осборна, хірурга з лікування раку голови та шиї з Лос-Анджелеса, директора Інституту голови та шиї Осборна. Оскільки її нейрофіброматоз дуже важкий, доктор сказав, що вона "вторгається на небезпечну територію", додавши, що "зараз необхідно терміново втрутитися".

Однак позбавлення від тисяч пухлин буде складним і тривалим процесом, який потребуватиме багато операцій протягом більш ніж двох місяців. Готуючись до операції, медична команда Сахадео стикнулася з великою проблемою: пухлини вкривали так багато її тіла, що вони не могли знайти вену, через яку можна було б ввести анестезію, а це означало, що вони не зможуть змусити її спати під час операції.

Шармен Сахадео / Фото: TLC

Вирішивши застосувати місцеву анестезію, яка знеболювала лише уражену ділянку, замість того, щоб приспати її, Сахадео не спала протягом 13 годин операції. Доктору Осборну вдалося видалити десятки пухлин, зокрема декілька великих пухлин на обличчі та "Френка" в роті, а також надзвичайно велику пухлину на нозі.

Протягом наступних 10 тижнів він оперував Сахадео 24 рази, загалом 60 годин. Доктор Осборн зміг видалити більше пухлин, ніж вона очікувала, і вона сказала: "Життя стало для мене на 100 відсотків кращим. Мені подобається, який я маю вигляд зараз".

Шармен Сахадео / Фото: TLC

Сахадео сказала, що почувається на 98% краще, ніж до процедур, і тепер вона більше усміхається. Після видалення пухлини з ноги вона може ходити і гратися з онукою.

Вона сказала: "Я почуваюся чудово. Я дійсно відчуваю себе прекрасною. Я почуваюся фантастично. Я повернулася іншою людиною".

Шармен Сахадео / Фото: TLC

Нагадаємо, фізично здорова 28-річна жінка закінчить своє життя евтаназією наступного місяця. Вона помре у себе вдома поруч із коханим.

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