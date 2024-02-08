Не можна, а навіть треба: які види м’яса корисно їсти, якщо вам за 50

Це м'ясо містить амінокислоти й жири, які необхідні для належної роботи всього організму у зрілому віці.

Науковці Єльської медичної школи довели, що деякі види червоного м’яса можуть бути вкрай корисними для людей, яким за 50. Таке м’ясо багате вітамінами, дієтичне й абсолютно безпечне. Так як не впливає на підвищення холестерину і навіть може знижувати рівень "поганого". Розповідаємо, яке м’ясо треба їсти усім людям за 50.

Які види м'яса найкорисніші для людей зрілого віку

Яловичина. Це найпопулярніше м’ясо у світі, яке містить ряд амінокислот, що потрібні нашому організму. Двісті грамів цього м’яса можуть замінити 1 літр молока, воно вкрай багате на вміст мінеральних речовин. Яловичина містить цинк, залізо, вітаміни групи В, Е, Н та РР. Цей продукт здатен нормувати рівень холестерину в крові, зміцнювати судини і позитивно впливати на роботу серця.

Це найпопулярніше м’ясо у світі, яке містить ряд амінокислот, що потрібні нашому організму. Двісті грамів цього м’яса можуть замінити 1 літр молока, воно вкрай багате на вміст мінеральних речовин. Яловичина містить цинк, залізо, вітаміни групи В, Е, Н та РР. Цей продукт здатен нормувати рівень холестерину в крові, зміцнювати судини і позитивно впливати на роботу серця. Баранина. Це лідер за низьким вмістом холестерину. Так, баранина має жир, але його значно менше, ніж у свинині, і він набагато краще засвоюється організмом. Баранину рекомендують включати в дієтичні програми харчування. Оскільки вона унормовує рівень холестерину за рахунок вмісту лецитину. Також це м’ясо має великий вміст вітамінів та мінералів. Та якщо у вас проблеми зі шлунком, то рекомендовано вживати це м’ясо в мінімальній кількості.

Це лідер за низьким вмістом холестерину. Так, баранина має жир, але його значно менше, ніж у свинині, і він набагато краще засвоюється організмом. Баранину рекомендують включати в дієтичні програми харчування. Оскільки вона унормовує рівень холестерину за рахунок вмісту лецитину. Також це м’ясо має великий вміст вітамінів та мінералів. Та якщо у вас проблеми зі шлунком, то рекомендовано вживати це м’ясо в мінімальній кількості. Свинина. Прийнято вважати, що це вкрай жирне м’ясо, тому не дуже корисне. Але окрім вмісту жирів, свинина має ряд корисних властивостей. У цьому м’ясі міститься значна кількість вітаміну В, який позитивно впливає на роботу мозку та нервової системи. Тому свинину рекомендовано вживати регулярно у невеликій кількості, щоб покращити пам’ять та аналітичні здібності.

Прийнято вважати, що це вкрай жирне м’ясо, тому не дуже корисне. Але окрім вмісту жирів, свинина має ряд корисних властивостей. У цьому м’ясі міститься значна кількість вітаміну В, який позитивно впливає на роботу мозку та нервової системи. Тому свинину рекомендовано вживати регулярно у невеликій кількості, щоб покращити пам’ять та аналітичні здібності. Кроляче м’ясо. Це саме дієтичне м’ясо з наведеного списку, яке є лідером за вмістом білка – аж 21%. Кроляче м’ясо засвоюється на 90%, тоді як яловичина лише на 60%. Кролятина містить мало холестерину, поліненасичені кислоти омега-3 і купу мінералів. Зокрема, залізо і фосфор, також вітаміни групи В і РР. Кролятина гіпоалергенна, тому її можна їсти навіть маленьким діткам.

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